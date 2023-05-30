В Москве в жилом доме произошёл взрыв. На улице нашли обломки беспилотника
На месте ЧП работают экстренные службы, территория возле дома оцеплена
30 мая 2023, 10:36, ИА Амител
В Москве в 25-этажном жилом доме после взрыва выбило окна на верхних этажах и разрушило плиту с внешней стороны на самом верхнем, техническом этаже, сообщает Mash.
ЧП произошло в районе 04:30 утра. Удар пришёлся в стену технического этажа. Осколки стекла, куски бетона и кровли упали на землю. Людей и машины не задело.
В квартире на 25-м этаже в момент инцидента находились три человека: пятилетний ребёнок и двое взрослых, которые самостоятельно покинули дом.
"На кадрах – предположительные обломки БПЛА, которые нашли жители дома после взрыва", – отмечает канал.
Сейчас на месте работают экстренные службы, территория возле дома оцеплена.
10:51:55 30-05-2023
О, долетели. С соседнего дома наверное
11:01:48 30-05-2023
Видимо, случайно зацепил верхушку дома. А куда летел - вопрос...