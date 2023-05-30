В Москве в жилом доме произошёл взрыв. На улице нашли обломки беспилотника

На месте ЧП работают экстренные службы, территория возле дома оцеплена

30 мая 2023, 10:36, ИА Амител

В Москве в 25-этажном жилом доме после взрыва выбило окна на верхних этажах и разрушило плиту с внешней стороны на самом верхнем, техническом этаже, сообщает Mash.

ЧП произошло в районе 04:30 утра. Удар пришёлся в стену технического этажа. Осколки стекла, куски бетона и кровли упали на землю. Людей и машины не задело.

В квартире на 25-м этаже в момент инцидента находились три человека: пятилетний ребёнок и двое взрослых, которые самостоятельно покинули дом.

"На кадрах – предположительные обломки БПЛА, которые нашли жители дома после взрыва", – отмечает канал.

Сейчас на месте работают экстренные службы, территория возле дома оцеплена.