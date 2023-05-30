В Москве произошёл ещё один взрыв в жилом доме. "Беспилотник" залетел в окно

Часть летательного аппарата обнаружена в квартире на 16-м этаже

30 мая 2023, 11:12, ИА Амител

Фото: кадр из видео

В Москве ещё один беспилотник "врезался" в многоэтажный жилой дом, сообщает Mash.

ЧП произошло на улице Профсоюзной. В доме эвакуируют жильцов. Пострадавших нет.

"По предварительным данным, беспилотник влетел в окно – повреждено несколько стёкол", – отмечает канал.

Как уточняет Telegram-канал 112, часть летательного аппарата обнаружена в квартире на 16-м этаже. Сотрудники оперативных служб "проводят поквартирный обход для эвакуации жильцов".

Напомним, рано утром 30 мая в 25-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве, предположительно, врезался беспилотник.