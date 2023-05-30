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В Москве произошёл ещё один взрыв в жилом доме. "Беспилотник" залетел в окно

Часть летательного аппарата обнаружена в квартире на 16-м этаже

30 мая 2023, 11:12, ИА Амител

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

В Москве ещё один беспилотник "врезался" в многоэтажный жилой дом, сообщает Mash.

ЧП произошло на улице Профсоюзной. В доме эвакуируют жильцов. Пострадавших нет.

"По предварительным данным, беспилотник влетел в окно – повреждено несколько стёкол", – отмечает канал.

Как уточняет Telegram-канал 112, часть летательного аппарата обнаружена в квартире на 16-м этаже. Сотрудники оперативных служб "проводят поквартирный обход для эвакуации жильцов".

Напомним, рано утром 30 мая в 25-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве, предположительно, врезался беспилотник.

Москва чрезвычайное происшествие
Читайте также в сюжете: Атака беспилотников на Москву

Комментарии 9

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Гость

11:16:34 30-05-2023

С соседнего дома наверное запустили. Может на камерах что будет видно

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гость

11:26:05 30-05-2023

Пора заканчивать

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Ух

11:29:57 30-05-2023

Пора заканчивать закачивать что? с капитализмом?

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Гость

11:37:59 30-05-2023

мдяяя. в партизанщину все уходит. сложно.

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Гость

11:57:23 30-05-2023

Медведев сказал через несколько десятилетий закончится

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Гость

12:21:33 30-05-2023

гость (11:26:05 30-05-2023) Пора заканчивать ... Так это... вроде ж еще не начинали?..

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Гость

12:31:16 30-05-2023

Донбасс 8 лет терпел и нам велел

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Гость

12:32:06 30-05-2023

Пора заканчивать с американским империализмом.

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Гость

12:42:21 30-05-2023

"Гнездо" этих "птичек" пора разорять...

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