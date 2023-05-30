В Москве произошёл ещё один взрыв в жилом доме. "Беспилотник" залетел в окно
Часть летательного аппарата обнаружена в квартире на 16-м этаже
30 мая 2023, 11:12, ИА Амител
Фото: кадр из видео
В Москве ещё один беспилотник "врезался" в многоэтажный жилой дом, сообщает Mash.
ЧП произошло на улице Профсоюзной. В доме эвакуируют жильцов. Пострадавших нет.
"По предварительным данным, беспилотник влетел в окно – повреждено несколько стёкол", – отмечает канал.
Как уточняет Telegram-канал 112, часть летательного аппарата обнаружена в квартире на 16-м этаже. Сотрудники оперативных служб "проводят поквартирный обход для эвакуации жильцов".
Напомним, рано утром 30 мая в 25-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве, предположительно, врезался беспилотник.
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11:16:34 30-05-2023
С соседнего дома наверное запустили. Может на камерах что будет видно
11:26:05 30-05-2023
Пора заканчивать
11:29:57 30-05-2023
Пора заканчивать закачивать что? с капитализмом?
11:37:59 30-05-2023
мдяяя. в партизанщину все уходит. сложно.
11:57:23 30-05-2023
Медведев сказал через несколько десятилетий закончится
12:21:33 30-05-2023
гость (11:26:05 30-05-2023) Пора заканчивать ... Так это... вроде ж еще не начинали?..
12:31:16 30-05-2023
Донбасс 8 лет терпел и нам велел
12:32:06 30-05-2023
Пора заканчивать с американским империализмом.
12:42:21 30-05-2023
"Гнездо" этих "птичек" пора разорять...