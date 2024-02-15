Скандал из-за слитого "списка девственниц" разгорелся в Казахстане
Предположительно, его опубликовала медсестра, которая оказывает вузу услуги
15 февраля 2024, 14:31, ИА Амител
Девушка / Фото: pxhere.com/ru/photo/352
В Казахстане разгорелся скандал из-за слитого "списка девственниц" КазНУ. Об этом сообщают местные СМИ.
Предварительно установлено, что личные данные студенток могла опубликовать медсестра, которая работает на фирму, оказывающую вузу медицинские услуги.
Информацию отправили в группу в WhatsApp со старостами Казахского национального университета. При этом политологи и эксперты задаются вопросом о том, зачем это было сделано. Предполагается, что список слили для тех, кто хотел бы "купить" девственность.
Казахстанские правоохранители завели уголовное дело и разбираются в ситуации.
15:03:13 15-02-2024
нам бы их проблемы