Скандал из-за слитого "списка девственниц" разгорелся в Казахстане

Предположительно, его опубликовала медсестра, которая оказывает вузу услуги

15 февраля 2024, 14:31, ИА Амител

Девушка / Фото: pxhere.com/ru/photo/352

В Казахстане разгорелся скандал из-за слитого "списка девственниц" КазНУ. Об этом сообщают местные СМИ.

Предварительно установлено, что личные данные студенток могла опубликовать медсестра, которая работает на фирму, оказывающую вузу медицинские услуги.

Информацию отправили в группу в WhatsApp со старостами Казахского национального университета. При этом политологи и эксперты задаются вопросом о том, зачем это было сделано. Предполагается, что список слили для тех, кто хотел бы "купить" девственность.

Казахстанские правоохранители завели уголовное дело и разбираются в ситуации.