СМИ: спецпосланник президента США Уиткофф прилетел в Москву

По данным источников, американский спецрейс вошел в воздушное пространство России со стороны Латвии

25 апреля 2025, 15:45, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Москву утром 25 апреля. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По предварительным данным, вылетевший из Майами самолет приземлился в московском аэропорту Внуково.

По данным ТАСС, самолет Bombardier Global 7500 вошел в воздушное пространство России со стороны Латвии.

Напомним, ранее Белый дом и Кремль подтверждали, что Уиткофф планирует посетить Россию на текущей неделе. О возможном визите спецпосланника Дональда Трампа в Москву сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков. Позже он уточнил, что Уиткофф намерен встретиться с Владимиром Путиным. В СМИ также появилась информация о том, что спецпредставитель президента США может встретиться с российским лидером 25 апреля.

Стив Уиткофф посещал Россию трижды: 11 февраля, 13 марта и 11 апреля. Во время последнего визита он встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Стороны обсуждали урегулирование конфликта на Украине, в том числе территориальные вопросы. После этой встречи американский спецпосланник рассказал, что отношения РФ и США приобретают новую форму благодаря "убедительным коммерческим возможностям".