СМИ: Путин может встретиться со спецпосланником президента США Уиткоффом 25 апреля

Ранее Белый дом и Кремль подтверждали, что спецпредставитель Трампа планирует приехать в Россию на этой неделе

24 апреля 2025, 07:55, ИА Амител

Стивен Уиткофф и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным может состояться уже 25 апреля. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.

Белый дом и Кремль ранее подтверждали, что Уиткофф планирует посетить Россию на текущей неделе. 22 апреля о визите спецпосланника Дональда Трампа в Москву сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Белый дом позже уточнил, что Уиткофф намерен встретиться с Владимиром Путиным.

СМИ также писали, что Стив Уиткофф планирует приехать в РФ после переговоров американских, украинских и европейских чиновников в Лондоне. Однако сам спецпосланник Трампа, а также госсекретарь США Марко Рубио не поехали в столицу Великобритании из-за отказа Украины обсуждать территориальные вопросы.

Напомним, Уиткофф посещал Россию трижды: 11 февраля, 13 марта и 11 апреля. Во время последнего визита он встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Стороны обсуждали урегулирование конфликта на Украине, в том числе территориальные вопросы.