СМИ: Путин может встретиться со спецпосланником президента США Уиткоффом 25 апреля
Ранее Белый дом и Кремль подтверждали, что спецпредставитель Трампа планирует приехать в Россию на этой неделе
24 апреля 2025, 07:55, ИА Амител
Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным может состояться уже 25 апреля. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.
Белый дом и Кремль ранее подтверждали, что Уиткофф планирует посетить Россию на текущей неделе. 22 апреля о визите спецпосланника Дональда Трампа в Москву сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Белый дом позже уточнил, что Уиткофф намерен встретиться с Владимиром Путиным.
СМИ также писали, что Стив Уиткофф планирует приехать в РФ после переговоров американских, украинских и европейских чиновников в Лондоне. Однако сам спецпосланник Трампа, а также госсекретарь США Марко Рубио не поехали в столицу Великобритании из-за отказа Украины обсуждать территориальные вопросы.
Напомним, Уиткофф посещал Россию трижды: 11 февраля, 13 марта и 11 апреля. Во время последнего визита он встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Стороны обсуждали урегулирование конфликта на Украине, в том числе территориальные вопросы.
08:01:30 24-04-2025
А че толку, Трамп похоже ничего не может