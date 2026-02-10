Солнечная активность возрастает. Будут ли магнитные бури 10 февраля?

В настоящее время фиксируются лишь единичные события

Земля и Солнце

После нескольких спокойных дней на Солнце ученые вновь фиксируют признаки активности, однако угрозы магнитных бурь для Земли в ближайшее время не ожидается. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По данным исследователей, ранее группа солнечных пятен № 4366 установила рекорд XXI века по активности — в ней зарегистрировали 66 вспышечных событий. Сейчас в этой области наблюдается частичное возобновление активности, однако оно значительно слабее, чем в начале февраля, когда за сутки происходило по 10–20 вспышек классов M и X.

Дополнительным фактором снижения риска стало то, что активная область сместилась к краю солнечного диска и вышла из геоэффективного положения, то есть больше не находится напротив Земли. В таких условиях заметное воздействие возможно только при исключительно мощных выбросах солнечной плазмы.

По прогнозу специалистов, вероятность возникновения магнитных бурь в ближайшие дни остается низкой, и существенного влияния на магнитное поле Земли текущая солнечная активность оказать не должна.