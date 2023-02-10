НОВОСТИОбщество

Разрешат ли в 2023 году весеннюю охоту в Алтайском крае?

Несколько раз весеннюю охоту на Алтае либо полностью отменяли, либо вводили строгие ограничения

10 февраля 2023, 08:01, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Весеннюю охоту в Алтайском крае за последние годы отменяли несколько раз, поэтому сейчас многих мужчин (и даже некоторых женщин) интересует: состоится ли она в 2023 году и ждут ли их какие-то ограничения. Спешим обрадовать – охоте на водоплавающую и боровую дичь быть. В какие сроки она пройдёт, какие нормы добычи будут действовать и когда стартует приём заявлений для выдачи разрешений на охоту, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

Когда начнётся сезон весенней охоты на Алтае?

Весенняя охота на водоплавающую дичь в Алтайском крае в этом году стартует 1 апреля. Однако с этого дня добыча селезней уток и гусей будет разрешена только в первой зоне, куда входит Локтевский, Рубцовский, Романовский, Поспелихинский, Третьяковский и Шипуновский районы. Здесь она продлится по 10 апреля.

Во всех остальные районах Алтайского края, которые относятся ко второй группе, охота будет проводиться с 7 по 16 апреля.

В указанные сроки допускается использование манков, профилей, подсадных уток и гусей.

"Охота на селезней уток во всём Алтайском крае с использованием живых подсадных манных уток продлится с 1 апреля по 6 мая. Единственное ограничение: на одну подсадную утку должно приходиться не более двух охотников", – сообщил во время пресс-конференции 9 февраля заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Максим Катернюк.

Охота на боровую дичь в Алтайском крае состоится с 27 апреля по 6 мая.

Когда начнётся приём заявлений для выдачи разрешений на охоту?

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края начнёт приём заявлений для выдачи разрешений на охоту за 15 дней до её открытия, уточнил amic.ru Максим Катернюк. Ориентировочно, это произойдёт 16 марта. Охотников проинформируют об этом дополнительно за пять дней до начала приёма заявлений на сайте ведомства и в СМИ, уточнил эксперт.

Какие нормы добычи будут действовать?

Во время весенней охоты 2023 в Алтайском крае будут действовать следующие нормы добычи охотничьих ресурсов:

  • утка – пять в день, но не более 20 за сезон;
  • вальдшнеп – пять в день, но не более 10 в сезон;
  • тетерев – два в день, но не более шести за сезон;
  • гуси – один в день, но не более трёх за сезон;
  • глухарь – один в день, но не более трёх за сезон.

Напомним, что в период весенней охоты разрешена добыча только самцов.

Почему в Алтайском крае весной такие маленькие нормы добычи на гуся?

Как пояснил Максим Катернюк, во многих регионах Сибирского Федерального округа гусь-гуменник вообще уже внесён в красные книги, соответственно, охота на него полностью запрещена. Наша задача сейчас – сохранить и приумножить охотничьи ресурсы, которые мы имеем, отметил эксперт. В противном случае Алтайский край может постичь участь соседних субъектов.

"Жалобы от охотников действительно поступают, однако предпосылок для увеличения норм добычи у нас пока нет. Мы регулярно следим за численностью гуменника, но она пока не растёт, поэтому и нет основания для повышения этих норм. Нужно к этому относиться с пониманием", – отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Можно ли будет охотиться на самцов серого гуся?

Нет, охотиться можно будет только на перелётного гуся-гуменника и белолобого. На серого гуся, который гнездится в Алтайском крае, охота по-прежнему строго запрещена.

Комментарии 24

  • Обрадовать? Огорчили. В современных условиях это просто убийство животных ради удовольствия. На самом деле никто не соблюдает правил, стреляют всех подряд. Красно книжный или нет все равно. Весеннюю охоту запретить. Осеннюю разрешить.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, +
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Разрешён отстрел только самцов, при этом очень ограниченное количество, поэтому это не вредит популяции
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Скоро все по уничтожут в Лес придёшь уже и птиц не слышно и не видно а водоплавающих вообще не увидишь запретить всю охоту и ружья отобрать хватит они их ни растили и ни кормили а вот убить на халяву удовольствие что они эти охотнички голодные или какая то не обходимость есть в убийстве птиц и животных это дикость средневековье.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, лупят всех подряд не разбирая самец самка скоро все в красную книгу занесут уже ничего не осталось полный запрет должен быть хватит.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • природа позаботилась о размножении животных и наше дело не вторгаться в жизнь природы в качестве опустошителей. Везде, где человек ещё не проявил или сдержанно проявил свои хищнические инстинкты, с популяцией все в порядке
    10 февраля, Гость   Ответить
  • дизлайк
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, может тебе ноги отрезать чтобы ты в лес не ходил? Умник, ты не родственник Чубайса? Ты ещё генофон русского мужика поменяй на своём диване. Что-то не так?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Природу губят химия на полях которой без контроля пользуется предприниматели в кавычках, Раде выгоды а не охотники. Мы видим что творится с живностью после их борьбы за урожай. Сначала стань истиным охотником, а потом п... И
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, к врачу не обращался?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Станете ли вы на своем подворье убивать весной уток или кур? Нет! Ведь каждая из них к осени вырастит по десятку молодых! Почему же мы убиваем диких? Не свое — не жалко? Давайте любить свой край и относиться бережно к природе. Чтобы запасы дичи не истощались, надо использовать их разумно
    10 февраля, Гость   Ответить
  • А на счёт врачей, я сам врач психиатр и таких умников каждый день 20 чел минимум. Читай Карнеги.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ты охотник?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а из других краёв тоже ездят. Стань президентом и запрет охоту совсем!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, в сарае ты сам регулируешь численность самцов утки, гуси, куры(в природе тетерев, глухарь). Самец весной сгоняет самок с кладке яиц, чтобы дальше с ней в игры играть. Сколько в сараи петухов на табунок курочек? А теперь подыми жопу с дивана, съездий найди весенней ток глухаря и тетерева, и посмотри сколько на нем курей и петухов. Много узнаешь, почему весной можно охотится только на самца! Да и по осень совестный охотник курочку не будет добывать!
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Норма нормальная пусть уберут суточные нормы по гусю. 3 в сазон. И очень интересно посмотреть на данные по учету ПРОЛЕТНОГО гуся-гуменника))))
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Я бы этих диванных спецов на принудительное работы в лес сгонял. Диван на котом он лежит сделан из срубленной в лесу сосны. И вреда от его дивана больше чем от добытого охотником тетерева. Я на своих угодьях смотрю. Там где раньше токи были по 100 голов. Сейчас стоят избушки этих защитников природы. А лес рядом весь вырубили опять же для их избушек. Так кто самый большой враг природе???
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Отлично сказано, охотник настоящий бьёт , что положено и сколько положено, а вот диванные эксперты самые грамотные, впрочем по все вопросам.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Если ты не охотник, то и не суй свой заскорузлый нос в охотничьи дела, тебе не понять. Жуй магазинную колбаску из непонятно чего и жди смерти. Тебе не понять природу. Ты генетическая ошибка, если твой отец охотник.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Охота важна и нужна, так же как и нужен контроль и мероприятия по увеличению численности дичи.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Все, кто убивает живность ради удовольствия, а не ради утоления голода - поганые убийцы.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Волкособов бейте.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • а вы видели этих настоящих охотников ? рама 2 на полтора, ряха размером с микроволновку, пузо в крузер не лезет и бухает поллитру за раз из горла, вот и вся картина типичного охотника о ха ха ха ха
    14 февраля, Гость   Ответить
  • нажруцо водяры и стреляют друг по другу, вот и вся охота
    14 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров