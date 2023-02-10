Разрешат ли в 2023 году весеннюю охоту в Алтайском крае?

Несколько раз весеннюю охоту на Алтае либо полностью отменяли, либо вводили строгие ограничения

10 февраля 2023, 08:01, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Весеннюю охоту в Алтайском крае за последние годы отменяли несколько раз, поэтому сейчас многих мужчин (и даже некоторых женщин) интересует: состоится ли она в 2023 году и ждут ли их какие-то ограничения. Спешим обрадовать – охоте на водоплавающую и боровую дичь быть. В какие сроки она пройдёт, какие нормы добычи будут действовать и когда стартует приём заявлений для выдачи разрешений на охоту, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

Когда начнётся сезон весенней охоты на Алтае?

Весенняя охота на водоплавающую дичь в Алтайском крае в этом году стартует 1 апреля. Однако с этого дня добыча селезней уток и гусей будет разрешена только в первой зоне, куда входит Локтевский, Рубцовский, Романовский, Поспелихинский, Третьяковский и Шипуновский районы. Здесь она продлится по 10 апреля.

Во всех остальные районах Алтайского края, которые относятся ко второй группе, охота будет проводиться с 7 по 16 апреля.

В указанные сроки допускается использование манков, профилей, подсадных уток и гусей.

"Охота на селезней уток во всём Алтайском крае с использованием живых подсадных манных уток продлится с 1 апреля по 6 мая. Единственное ограничение: на одну подсадную утку должно приходиться не более двух охотников", – сообщил во время пресс-конференции 9 февраля заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Максим Катернюк.

Охота на боровую дичь в Алтайском крае состоится с 27 апреля по 6 мая.

Когда начнётся приём заявлений для выдачи разрешений на охоту?

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края начнёт приём заявлений для выдачи разрешений на охоту за 15 дней до её открытия, уточнил amic.ru Максим Катернюк. Ориентировочно, это произойдёт 16 марта. Охотников проинформируют об этом дополнительно за пять дней до начала приёма заявлений на сайте ведомства и в СМИ, уточнил эксперт.

Какие нормы добычи будут действовать?

Во время весенней охоты 2023 в Алтайском крае будут действовать следующие нормы добычи охотничьих ресурсов:

утка – пять в день, но не более 20 за сезон;

вальдшнеп – пять в день, но не более 10 в сезон;

тетерев – два в день, но не более шести за сезон;

гуси – один в день, но не более трёх за сезон;

глухарь – один в день, но не более трёх за сезон.

Напомним, что в период весенней охоты разрешена добыча только самцов.

Почему в Алтайском крае весной такие маленькие нормы добычи на гуся?

Как пояснил Максим Катернюк, во многих регионах Сибирского Федерального округа гусь-гуменник вообще уже внесён в красные книги, соответственно, охота на него полностью запрещена. Наша задача сейчас – сохранить и приумножить охотничьи ресурсы, которые мы имеем, отметил эксперт. В противном случае Алтайский край может постичь участь соседних субъектов.

"Жалобы от охотников действительно поступают, однако предпосылок для увеличения норм добычи у нас пока нет. Мы регулярно следим за численностью гуменника, но она пока не растёт, поэтому и нет основания для повышения этих норм. Нужно к этому относиться с пониманием", – отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Можно ли будет охотиться на самцов серого гуся?

Нет, охотиться можно будет только на перелётного гуся-гуменника и белолобого. На серого гуся, который гнездится в Алтайском крае, охота по-прежнему строго запрещена.