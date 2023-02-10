Вооружен и опасен? Почему инспекторам охотнадзора разрешили стрелять по браконьерам

Государственным охотничьим инспекторам существенно расширили полномочия

10 февраля 2023, 07:45, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Государственные охотничьи инспекторы получили право применять физическую силу и оружие для задержания браконьеров. Кроме того, в полномочия госслужащих теперь входит досмотр личных вещей, оружия, трофеев и даже автомобилей. Такие изменения к профильному закону об охоте вступили в силу с 3 февраля 2023 года. Что всё это значит и как поможет в борьбе с браконьерством, выяснил amic.ru.

В каких случаях государственные охотинспекторы смогут применять силу?

Новый закон значительно расширил полномочия государственных охотинспекторов. Теперь при исполнении должностных обязанностей они будут вправе применять физическую силу, спецсредства, служебное оружие, а также разрешённое в качестве него гражданское оружие самообороны и охотничье огнестрельное оружие.

Как уточнил на пресс-конференции 9 февраля заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Максим Катернюк, практика ношения инспекторами личного огнестрельного оружия в регионе существует уже несколько лет. Иначе в лесу за десятки километров от населённых пунктов находиться просто опасно. Не все браконьеры добрые и пушистые – случаи нападения на инспекторов у нас не редкость.

"При исполнении служебных обязанностей инспекторы имели право носить личное огнестрельное оружие в целях самообороны. Главное уточнение касается порядка применения физической силы. Такого раньше не было", – рассказал Максим Катернюк.

Замминистра считает, что эти меры должны повысить безопасность инспекторов. Люди, которые выполняют свой долг, не должны становиться заложниками ситуаций, когда закон оборачивается против них.

Охотники же думают иначе. Этот пакет нововведений они бурно обсуждают в своих тематических группах. Большинство из них опасаются возможного превышения должностных полномочий со стороны госслужащих. Однако, по заверению Максима Катернюка, просто так к охотникам физическая сила применяться не будет, это незаконно. Если инспектор действительно превысит полномочия, его ждёт уголовная ответственность.

"Как правило, такая мера связана либо с задержанием лиц, совершивших преступление или нарушение, либо для отражения нападения на инспекторов. Подобные случаи в крае происходят ежегодно. Сотрудники ГИБДД тоже иногда применяют физическую силу, но только когда человек несёт социальную опасность в городской среде. Аналогия такая же. В нашем случае в охотничьих угодьях. Все понимают, что госинспекторы встречаются и работают с вооружёнными людьми в труднодоступной местности. Поэтому этот закон очень важен для нас", – говорит Катернюк.

Что такое "режим постоянного рейда" и зачем его вводят?

Только за 2022 год в Алтайском крае браконьеры нанесли Государственному охотничьему фонду ущерб более чем на 26,4 миллиона рублей. Чаще всего жертвами преступников становятся копытные животные – 131 случай только за прошлый год. По статье "Незаконная охота" в полицию поступило 71 заявление. Кроме того, инспекторы возбудили 617 административных дел. В регионе фиксируют существенный рост по выявлению таких преступлений. Но в реальности их совершается ещё больше.

Однако охватить всё невозможно: сейчас в штате работают только 36 госинспекторов при 177 необходимых. За каждым из них закреплено порядка трёх районов, нагрузка на одного человека составляет около 0,5 млн га, отметил Максим Катернюк. Всё упирается в проблемы с финансированием на федеральном уровне.

"Приходится справляться такими силами. Но у нас есть институт производственных охотничьих инспекторов, их более 200 человек. Это работники охотхозяйств, которые закреплены за угодьями, где они работают. Все они аттестованы. Но у них меньше возможностей в правовом поле", – объясняет Максим Катернюк.

О кадровом голоде знают и браконьеры, поэтому зачастую уверенные в своей безнаказанности идут на преступление. Однако ещё одно новое положение закона, предусматривающее "режим постоянного рейда" для охотнадзора может серьёзно изменить ситуацию.

Особенность этого мероприятия заключается в постоянном нахождении государственных инспекторов в пунктах контроля, а также их перемещении по определённой территории для предупреждения нарушений. Речь идёт не о том, что возле каждой сосны поставят караул, а о более широких правовых возможностях для пресечения случаев браконьерства.

Теперь при проведении таких рейдов в охотугодьях государственные инспекторы смогут проводить опрос и составлять протокол. Кроме того, госслужащих наделили полномочиями не только осматривать, но и досматривать автомобили и вещи граждан, а если потребуется, то и вскрывать их. А это очень значимая поправка.

"Мы будем досматривать и транспортные средства, и предметы с их вскрытием. Граждане, находящиеся на территории постоянного рейда, обязаны по требованию госинспектора и остановиться, и предъявить необходимые документы, и обеспечить беспрепятственный доступ к транспортным средствам. Раньше они не обязаны были это делать. Теперь за невыполнение требований предусмотрена административная ответственность. Весь этот комплекс позволит повысить эффективность охраны охотугодий, дисциплинировать охотников и сократить количество случаев браконьерства", – считает Максим Катернюк.