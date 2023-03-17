Сотрудники ФСБ спровоцировали денежный дождь в одном из районов Москвы

Человек, к которому пришли с обыском, попытался избавиться от наличности, но не смог

17 марта 2023, 16:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В одном из районов Москвы жильцы заметили дождь из денег. Спровоцировать его могли сотрудники ФСБ, пишет Baza.

Купюры летели из дома в ЖК "Дом в Сокольниках" на улице Русаковской. На тротуар рассыпались купюры номиналом 500 евро и 100 долларов – кто-то пытался избавиться от крупной суммы.

Предполагается, что к неизвестному с обыском пришли сотрудники ФСБ. Таким незамысловатым способом человек попытался избавиться от улик. Сделать этого не получилось, все купюры собрали.