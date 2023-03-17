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Сотрудники ФСБ спровоцировали денежный дождь в одном из районов Москвы

Человек, к которому пришли с обыском, попытался избавиться от наличности, но не смог

17 марта 2023, 16:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В одном из районов Москвы жильцы заметили дождь из денег. Спровоцировать его могли сотрудники ФСБ, пишет Baza.

Купюры летели из дома в ЖК "Дом в Сокольниках" на улице Русаковской. На тротуар рассыпались купюры номиналом 500 евро и 100 долларов – кто-то пытался избавиться от крупной суммы.

Предполагается, что к неизвестному с обыском пришли сотрудники ФСБ. Таким незамысловатым способом человек попытался избавиться от улик. Сделать этого не получилось, все купюры собрали.

Комментарии 10

  • Вот бы у нас, в Барнеаполе, такой дождь прошел!!!!
    17 марта, Гость   Ответить
  • А я думал, очередной майор форточку в квартире открыл, решил проветрить помещение и не рассчитал силу ветра...
    17 марта, Гость   Ответить
  • Бывают деньги о которых * Вслух, как то стыдно говорить * И именно такие деньги * Петру попались, как назло
    17 марта, Гость   Ответить
  • Жалко.... копил-собирал, и все по ветру) лучше б пропил:))
    17 марта, Гость   Ответить
  • Хочу такой дождик,но у меня шо-то не идёт,наверно не там живу.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Майор ФСБ. Сейчас деньги перекочуют к людям в погонах12
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, в ЖК майоров нет. Пора бы знать, уже ведь взрослый мальчик.
    17 марта, Гость   Ответить
  • "Двое наверх,пятеро под окна.Выполнять."Чёткое исполнению этого приказа способствовало тому что все купюры были собраны.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, точно.
    19 марта, Гость   Ответить
  • Гость, точно.
    19 марта, Гость   Ответить
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