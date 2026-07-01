НОВОСТИЭкономика

Совфед дал зеленый свет поправкам о регулировании топливного рынка

Главная цель поправок — не допустить резких всплесков стоимости бензина и дизеля и обеспечить прозрачность ценообразования

01 июля 2026, 18:30, ИА Амител

Топливо / amic.ru / Екатерина Смолихина
Топливо / amic.ru / Екатерина Смолихина

Совет Федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс РФ, которые помогут поддержать внутренний рынок бензина, пишет ТАСС.

«Теперь бензин, полученный путем смешивания прямогонного бензина с другими компонентами, будет считаться полноценным нефтепродуктом и облагаться акцизным налогом. Переработчики нефти, имеющие необходимые документы, смогут получить налоговые льготы при уплате акциза, включая случаи, когда бензин произведен методом смешивания», — сообщает агентство.

Изменения также касаются нефтеперерабатывающих предприятий, участвующих в модернизации и имеющих инвестиционные соглашения. Раньше они должны были установить новое оборудование на сумму не менее 60 миллиардов рублей в период с 1 июля 2014 года по 1 января 2026 года. Теперь этот срок продлен до конца 2026 года, а минимальная сумма инвестиций увеличена до 100 миллиардов рублей. Эти меры ускорят обновление нефтеперерабатывающих заводов и улучшат качество топлива.

Ранее россиянам рассказали, как поставки из Индии повлияют на топливный баланс и цены. При определенном уровне поставок индийское топливо способно сгладить сезонные пики спроса и сдержать рост оптовых цен.

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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Экономика Россия Совфед Топливо
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Комментарии 2

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Гость

19:02:54 01-07-2026

Всё! Капец свободному топливу!...

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Гость

22:19:42 01-07-2026

А зачем Вам топливо? Я последний раз пользовался машиной 31 год.

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