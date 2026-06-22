Спасенный в Челябинской области медведь Степан полакомился сочной клубникой

Опекуны опубликовали милое видео, на котором спасенный из тесной клетки зверь с удовольствием лакомится свежей ягодой

22 июня 2026, 19:08, ИА Амител

Медведь Степан / Фото: стоп-кадр с видео "Новая жизнь на Зюраткуле" / "ВКонтакте"

Спасенный из тесной клетки медведь Степан теперь живет в экопарке, и сотрудники балуют его полезными лакомствами. В сезон клубники косолапого угостили свежими ягодами. Милое видео с процессом лакомства опекуны животного опубликовали в социальных сетях, пишет "КП-Челябинск".

«Уж очень хотелось порадовать наших медведей свежими ягодами! Врачи разрешили дать и Степе, если на теле нет свежих расчесов… Поэтому решили и нашего малыша порадовать», — рассказали в экопарке.

На кадрах видно, как заботливые сотрудники раскладывают клубнику в вольере Степана, а затем сам медведь собирает ягоды и с удовольствием лакомится. Для животного это не просто угощение, а целое развлечение.

Несмотря на то, что сейчас Степан выглядит не совсем здоровым из‑за активного облысения, ветеринары уверяют: поводов для беспокойства нет. Косолапый сохраняет активность и подвижность. Опекуны подробно рассказали о текущем рационе животного: он еженедельно корректируется совместно с ветеринарной службой, в меню добавлены витамины и антигистаминные препараты.

Сейчас в питании Степана — каша, рыбий жир, сырая рыба, морковь, витаминные добавки и большое количество свежей травы. При этом яблоки, груши и ягоды временно исключены из рациона: возможно, у медведя на что‑то из этого есть аллергия. Опекуны также пояснили, что необычная линька наблюдается у Степана уже два года: летом медведь полностью сбрасывает шерсть, а к зиме снова обрастает.

История спасения Степана вызвала широкий отклик в апреле 2026 года. Тогда стало известно, что бывший хозяин медведя пропал на СВО, а уход за животным лег на плечи пожилой женщины. Чтобы освободить косолапого, старую тесную клетку пришлось буквально вскрывать. Известный ветеринар Карен Даллакян уверен: при должном уходе Степан может прожить еще около 30 лет или даже дольше.