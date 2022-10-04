Фитнес-клуб «Адриатика» запустил акцию на абонемент полного дня. В октябре 2022 года при оформлении его на три месяца вы получите скидку 20%.

Карта полного дня позволяет посещать фитнес-клуб с 07:00 до 23:00 по будням и с 09:00 до 22:00 — по выходным. Для владельцев абонемента доступны:

Бассейн с комфортной температурой, гидромассажными элементами и финской сауной. Можно заниматься и аквааэробикой, и свободным плаванием. Тренажёрный зал с оборудованием премиум-класса, широким гантельным рядом и современной кардиозоной. В зале налажена эффективная система вентиляции и кондиционирования, также организованы удобные раздевалки. Групповые программы по расписанию. Функциональные, силовые и аэробные — всего в клубе более 44 групповых направления. Каждые три месяца «Адриатика» обновляет программы и повышает квалификацию тренеров, чтобы занятия были не только эффективными, но и интересными.

Для удобства клиентов в «Адриатике» есть фитнес-бар и детские секции.

Узнать подробнее об абонементе и других предложениях клуба можно на сайте или по телефону 501-381. Добавим, что фитнес-клуб «Адриатика» участвует в премии «Народный знак качества».

Фитнес-клуб «Адриатика»

Тел.: 501-381

Адрес: Барнаул, ул. Попова, 167а

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ИП Матвейчук Константин Леонидович