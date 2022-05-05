Барнаульское «Динамо» на выезде разгромно проиграло пермской «Звезде»

Барнаульское «Динамо» на выезде крупно проиграло пермской «Звезде». Матч первенства ФНЛ-2 состоялся сегодня и завершился разгромным поражением алтайских футболистов со счётом 1:7.

В первом тайме в воротах барнаульцев побывало три безответных мяча. В начале второй половины игры пермяки сделали счёт 4:0. Вскоре полузащитник «Динамо» Александр Борисов отыграл один гол. Однако до финального свистка футболисты «Звезды» ещё трижды поразили ворота Богдана Карюкина и в итоге праздновали убедительную победу — 7:1.

«Динамо» по-прежнему занимает 13-е место в турнирной таблице. В следующем туре 8 мая барнаульцы вновь на выезде сыграют против одного из лидеров турнира — «Тюмени».