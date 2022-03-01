Полная изоляция и нейтральный статус. Как события на Украине отразились на российском спорте

После начала военной спецоперации на Украине международные спортивные федерации приняли ряд жёстких санкций в отношении российских спортсменов. У нашей страны отобрали крупные международные соревнования, а клубы и спортсмены отстранены от участия в крупных турнирах. Собрали для вас важные санкции, из-за которых российский спорт останется в изоляции. Как минимум на ближайшее время.

Футбол

Здесь санкции ударили сильнее всего. Так, союз европейских футбольных ассоциаций в ходе экстренного заседания 25 февраля принял решение перенести финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж. Теперь игра состоится 28 мая в парижском пригороде Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс». Ожидалось, что Санкт-Петербург на матче мог бы заработать около 100 миллионов долларов.

Также УЕФА отстранила от международных соревнований все российские клубы. Московскому «Спартаку» присуждено техническое поражение в 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «РБ Лейпцига».

Санкции также коснулись сборной России. Наша команда, которая теперь может выступать только на нейтральном поле, отстранена и от чемпионата мира по футболу в 2022 году в Катаре. Впрочем, играть нам не с кем. Почти все сборные мира заявили, что не будут встречаться со сборной России из-за военной спецоперации на Украине. Лиги наций для сборной России не будет, еврокубков в следующем сезоне — тоже.

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«Решения приняты бюро Совета ФИФА и Исполнительным комитетом УЕФА — высшими директивными органами обеих организаций по таким неотложным вопросам. Футбол здесь полностью сплочён и полностью солидарен со всеми пострадавшими на Украине. Оба президента надеются, что ситуация на Украине значительно и быстро улучшится, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми», — говорится в официальном заявлении ФИФА.

На фоне происходящих событий многие иностранные игроки заявили о желании покинуть Россию. Они разрывают контракты с клубами. По прогнозам спортивных экспертов, речь может идти о ста иностранцах, выступающих в Российской футбольной лиге.

Хоккей

Нашу сборную лишили права участвовать в молодёжном чемпионате мира и чемпионате мира, которые должны были состояться в 2022 году. У российских городов Новосибирск и Омск теперь нет права проведения молодёжного чемпионата мира 2023 года. На подготовку соревнований из федерального бюджета было потрачено более 5 миллиардов рублей.

КХЛ уже покинули ряд западных клубов: финский «Йокерит» и рижское «Динамо». Решение связано с событиями на Украине. Кроме того, по некоторым данным, уже скоро КХЛ может остаться без иностранных игроков.

В НХЛ также призывают бойкотировать российских игроков и разорвать с ними контракты. Сейчас в самой сильной хоккейной лиге мире играют около 100 наших игроков. Кстати, публично против военной операции России на Украине выступил только звезда «Вашингтона» Александр Овечкин. Остальные хоккеисты стараются не высказываться эту на тему.

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Баскетбол

Участие ЦСКА, «Зенита», УНИКСа в Евролиге и «Локомотива» в Еврокубке (крупнейшем турнире в Европе, — прим. ред.) приостановлено.

«Мы потрясены ужасными событиями, происходящими на Украине, — сказал Жорди Бертомеу. — Команды Евролиги глубочайшим образом связаны с обществом, которое они представляют. В ситуации, подобной той, что происходит сегодня, мы обязаны поддерживать этих людей и выражать их убеждения», — говорится в заявлении Евролиги.

На фоне политических событий из российских клубов массово бегут иностранцы — все топовые игроки.

Другие виды спорта

Международная автомобильная федерация (FIA) отменила российский Гран-при «Формулы-1», который должен был состояться в Сочи с 23 по 25 сентября 2022 года. В России не будет чемпионата мира по волейболу, который должен был пройти в 2023 году в нескольких городах страны, включая Новосибирск и Кемерово. Европейская федерация регби объявила о приостановке своей деятельности в России. Таким образом, будут отменены матчи чемпионата Европы между Россией и Нидерландами, которые должны были состояться 12 марта в Сочи. Совет Международной федерации шахмат под руководством Аркадия Дворковича перенёс из России Всемирную шахматную олимпиаду, которая должна была пройти в Москве с 26 июля по 8 августа 2022 года. Боксерские организации WBO, IBF, WBC и WBA не признают турниры и поединки в России и не будут их организовывать. ‎Европейская федерация гандбола отстранила Россию и Беларусь от участия в турнирах под эгидой организации. Всемирная федерация кёрлинга тоже отстранила российских спортсменов от участия в турнирах. Наши фигуристы, которыми мы так гордились на Олимпиаде, также понесли ответственность за спецоперацию на Украине и не смогут кататься на крупных турнирах. Кроме того, у нашей страны отобрали все этапы Кубка мира по лыжам и биатлону.

А российские спортсмены смогут выступать на соревнованиях?

Почти во всех видах спорта на нашу страну наложили ограничения. Фактически российские спортсмены теперь находятся в изоляции. Дело в рекомендациях Международного олимпийского комитета, который рекомендовал организаторам турниров не приглашать российских спортсменов. И не только наших, но и белорусских «в целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников».

Если некоторые организаторы турниров и захотят видеть российских спортсменов, то они должны выступать в нейтральном статусе без гимна и флага, как барнаульский атлет Сергей Шубенков во время крупных международных стартов.

Как на происходящее реагируют российские власти?

Олимпийский комитет России отреагировал резко и решил действовать в ответ.

«Комментарий только один: категорически с ними не согласны. Есть Олимпийская хартия и есть многократно озвученная ранее позиция руководства МОК о том, что спортсмены — сердце олимпийского движения, а их права превыше всего, в том числе любой политической тенденциозности», — говорится в заявлении.

Чтобы защитить права спортсменов, в Олимпийском комитете России намерены направить запросы в международные федерации для получения официального ответа о статусе российских спортсменов и их правах на участие в международных соревнованиях.

«Со своей стороны Олимпийский комитет России намерен последовательно отстаивать права и интересы российских спортсменов и оказывать всю необходимую помощь нашим национальным федерациям для оспаривания дискриминационных решений соответствующих международных федераций», — говорится в официальном заявлении главы ОКР Станислава Позднякова.