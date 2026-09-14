Спортивный класс УФСИН по Алтайскому краю выиграл финал "Зарницы 2.0"

Программа финала включала индивидуальные и отрядные состязания

14 сентября 2026, 17:46, ИА Амител

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Воспитанники военно-спортивного класса УФСИН России по Алтайскому краю стали победителями финального этапа третьего сезона Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0". Соревнования прошли в Волгограде и собрали около тысячи подростков из разных регионов страны.

В финале участвовали ребята в возрасте от 14 до 17 лет. Представители Алтайского края вошли в состав сводной армии "Амур", которая заняла первое место среди команд старшей возрастной категории.

Алтайские школьники также отличились в отдельных командных испытаниях. Они получили дипломы за победу в военно-тактической игре и лучший результат при несении гарнизонной службы.

Программа финала включала индивидуальные и отрядные состязания. Подростки проходили испытания на выносливость в масштабной военно-тактической игре, участвовали в поисково-просветительских акциях, а также посещали культурные и экскурсионные мероприятия.

"Залогом успеха стала серьезная и системная работа. Сотрудники отдела специального назначения "Легион" УФСИН России по Алтайскому краю регулярно проводят с воспитанниками ВСК занятия по огневой, строевой, тактико-специальной, физической и медицинской подготовке, передавая им бесценный практический опыт", — рассказали в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю.

Воспитанники 11-го военно-спортивного класса Алтайского краевого педагогического лицея-интерната уже имеют опыт участия в "Зарнице 2.0". Ранее команда успешно выступила на региональном отборочном этапе соревнований, где также одержала победу.