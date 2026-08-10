Кардиолог Минздрава объяснил рост показателя увеличением доли пожилых людей и эффективностью диспансеризации

10 августа 2026, 13:01, ИА Амител

Пенсионер / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Главный внештатный кардиолог Минздрава, генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Е. И. Чазова, академик РАН Сергей Бойцов в интервью РИА Новости сообщил, что средний возраст пациентов, сталкивающихся с инфарктом миокарда в России, сейчас составляет примерно 64 года.

По словам специалиста, эта цифра постепенно увеличивается на протяжении длительного времени. Одной из причин такой динамики Бойцов назвал рост доли пожилого населения: сегодня никого не удивляет, что родственники, друзья или знакомые доживают до 90–100 лет.

При этом в стране уже 14 лет действует система диспансеризации и профилактических медосмотров. Как отметил кардиолог, благодаря ей удается выявлять людей с артериальной гипертонией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, нарушениями ритма и их осложнениями.

Ранее Сергей Бойцов подчеркивал, что при отсутствии должного лечения такие заболевания, как артериальная гипертония, сахарный диабет и атеросклероз, способны ускорять старение сердца.