Средний возраст пациентов с инфарктом в России приближается к 64 годам
Кардиолог Минздрава объяснил рост показателя увеличением доли пожилых людей и эффективностью диспансеризации
10 августа 2026, 13:01, ИА Амител
Главный внештатный кардиолог Минздрава, генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Е. И. Чазова, академик РАН Сергей Бойцов в интервью РИА Новости сообщил, что средний возраст пациентов, сталкивающихся с инфарктом миокарда в России, сейчас составляет примерно 64 года.
По словам специалиста, эта цифра постепенно увеличивается на протяжении длительного времени. Одной из причин такой динамики Бойцов назвал рост доли пожилого населения: сегодня никого не удивляет, что родственники, друзья или знакомые доживают до 90–100 лет.
При этом в стране уже 14 лет действует система диспансеризации и профилактических медосмотров. Как отметил кардиолог, благодаря ей удается выявлять людей с артериальной гипертонией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, нарушениями ритма и их осложнениями.
Ранее Сергей Бойцов подчеркивал, что при отсутствии должного лечения такие заболевания, как артериальная гипертония, сахарный диабет и атеросклероз, способны ускорять старение сердца.
13:04:08 10-08-2026
ага, щяс.
вон, с 30 лет валом.
потом возрастной затишок лет до 45 - и снова на увеличение.
13:32:49 10-08-2026
Мусик (13:04:08 10-08-2026) ага, щяс.вон, с 30 лет валом.потом возрастной затиш...
"сегодня никого не удивляет, что родственники, друзья или знакомые доживают до 90–100 лет"
Вспоминаю своих родственников, друзей, знакомых и не могу вспомнить никого дожившего до 100, даже до 90. Зато вспоминаю кого не стало в 20-ть, 30-ть, 40-к, 50-ть, 60-т, 70-ть и понимаю, что в записной книжке почти никого не осталось.
13:05:53 10-08-2026
все по плану. еще чуть чуть подтянуть пенс.возраст, чотобы так называемая пенсия, была окончательной фантастикой.
13:48:36 10-08-2026
Видимо у академика РАН Сергея Бойцова родственники, друзья и знакомые среди черепах, ворон и китов.
17:37:48 10-08-2026
Гость (13:48:36 10-08-2026) Видимо у академика РАН Сергея Бойцова родственники, друзья и... Академики - это вам не фрезеровщики с мехпрессов.
14:26:52 10-08-2026
"сегодня никого не удивляет, что родственники, друзья или знакомые доживают до 90–100 лет"
Вообще-то очень сильно удивляет
14:29:48 10-08-2026
То ли ещё будет, ой-ё- ёй !