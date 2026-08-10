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Средний возраст пациентов с инфарктом в России приближается к 64 годам

Кардиолог Минздрава объяснил рост показателя увеличением доли пожилых людей и эффективностью диспансеризации

10 августа 2026, 13:01, ИА Амител

Пенсионер / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Пенсионер / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Главный внештатный кардиолог Минздрава, генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Е. И. Чазова, академик РАН Сергей Бойцов в интервью РИА Новости сообщил, что средний возраст пациентов, сталкивающихся с инфарктом миокарда в России, сейчас составляет примерно 64 года.

По словам специалиста, эта цифра постепенно увеличивается на протяжении длительного времени. Одной из причин такой динамики Бойцов назвал рост доли пожилого населения: сегодня никого не удивляет, что родственники, друзья или знакомые доживают до 90–100 лет.

При этом в стране уже 14 лет действует система диспансеризации и профилактических медосмотров. Как отметил кардиолог, благодаря ей удается выявлять людей с артериальной гипертонией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, нарушениями ритма и их осложнениями.

Ранее Сергей Бойцов подчеркивал, что при отсутствии должного лечения такие заболевания, как артериальная гипертония, сахарный диабет и атеросклероз, способны ускорять старение сердца.

Доктор, пациент / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Chat gpt

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Комментарии 7

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Мусик

13:04:08 10-08-2026

ага, щяс.
вон, с 30 лет валом.
потом возрастной затишок лет до 45 - и снова на увеличение.

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Гость

13:32:49 10-08-2026

Мусик (13:04:08 10-08-2026) ага, щяс.вон, с 30 лет валом.потом возрастной затиш...
"сегодня никого не удивляет, что родственники, друзья или знакомые доживают до 90–100 лет"
Вспоминаю своих родственников, друзей, знакомых и не могу вспомнить никого дожившего до 100, даже до 90. Зато вспоминаю кого не стало в 20-ть, 30-ть, 40-к, 50-ть, 60-т, 70-ть и понимаю, что в записной книжке почти никого не осталось.

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Гость

13:05:53 10-08-2026

все по плану. еще чуть чуть подтянуть пенс.возраст, чотобы так называемая пенсия, была окончательной фантастикой.

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Гость

13:48:36 10-08-2026

Видимо у академика РАН Сергея Бойцова родственники, друзья и знакомые среди черепах, ворон и китов.

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Гость

17:37:48 10-08-2026

Гость (13:48:36 10-08-2026) Видимо у академика РАН Сергея Бойцова родственники, друзья и... Академики - это вам не фрезеровщики с мехпрессов.

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Гость

14:26:52 10-08-2026

"сегодня никого не удивляет, что родственники, друзья или знакомые доживают до 90–100 лет"

Вообще-то очень сильно удивляет

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Виагра

14:29:48 10-08-2026

То ли ещё будет, ой-ё- ёй !

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