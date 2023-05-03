Стала известна дата прощания с Вячеславом Зайцевым

Модельера похоронят на кладбище в Подмосковье

03 мая 2023, 14:56, ИА Амител

Фото: ТАСС

Церемония прощания с умершим модельером Вячеславом Зайцевым пройдёт 4 мая в подмосковном Щёлково. Об этом заявили в Telegram-канале Дома моды кутюрье.

Отмечается, что прощание будет открытым. Проводить в последний путь Зайцева можно будет в Соборе Троицы Живоначальной. Церемония начнётся в 12:00.

Похоронить Зайцева планируют на Жегаловском кладбище в Подмосковье.

Вячеслав Зайцев умер 30 апреля в возрасте 85 лет в больнице в Москве. По информации СМИ, его доставили с желудочным кровотечением в реанимацию, где к вечеру он скончался.