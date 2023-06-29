Стало известно, сколько билетов продали на отмененный в Бийске "Ветер Сибири"

Билеты, приобретенные в 2022 году, действительны на предстоящий рок-концерт в Новосибирске

29 июня 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Директор фестиваля "Ветер Сибири" Евгений Анциферов рассказал amic.ru, сколько билетов было продано и на отмененный в 2022 году рок-концерт в Бийске, и на этот же концерт в Новосибирске, куда его перенесли и который должен пройти с 11 по 13 августа этого года.

Напомним, в прошлом году несостоявшийся "Ветер Сибири" должен был пройти на территории бийского аэропорта, однако его отменили. По официальной информации – из-за ковида. Концерт перенесли на новосибирский аэродром Мочище.

"На момент переноса фестиваля было приобретено около 10 тысяч билетов. Все билеты, приобретенные в 2022 году, действительны, никаких дополнительных действий по обмену и замене билетов совершать не надо", – сообщил Анциферов.

Аннулированы только те билеты, за которые люди самостоятельно вернули деньги через банки по технологии чарджбэка.

На концерт в Новосибирске на начало июня приобретено около 15 тысяч билетов.

"Билеты пользуются стабильным спросом. Исходя из текущих продаж мы можем оценивать количество гостей в 20-25 тысяч человек", – отметил директор фестиваля.

О прошлогоднем скандале с переносом фестиваля и будущем рок-концерте читайте в полном интервью amic.ru с Евгением Анциферовым.