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Стало известно, сколько в среднем получают на пенсии российские госслужащие

При этом размер выплат отличается в зависимости от того, продолжает пенсионер трудовую деятельность или уже завершил ее

09 августа 2026, 14:09, ИА Амител

Пенсионер, пенсия / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Пенсионер, пенсия / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Средний размер пенсии бывших и продолжающих работать федеральных государственных гражданских служащих в России приблизился к 40 тысячам рублей. По состоянию на 1 июля 2026 года выплата составляла 39 536 рублей в месяц, следует из данных системы Социального фонда России, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Получателями таких пенсий в стране являются около 99,2 тысячи человек.

При этом размер выплат отличается в зависимости от того, продолжает пенсионер трудовую деятельность или уже завершил ее.

У работающих пенсионеров из числа федеральных госслужащих средняя выплата достигла 40 601 рубля в месяц.

У неработающих представителей этой категории показатель оказался ниже: в среднем они получают 39 409 рублей.

Россия Статистика пенсии
       

Комментарии 7

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Гость

14:14:46 09-08-2026

Что ещё раз подчеркивает, что для нас они важнее чем всякие там врачи и учителя. Это ведь мы их работодатели

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гость

21:27:57 09-08-2026

Гость (14:14:46 09-08-2026) Что ещё раз подчеркивает, что для нас они важнее чем всякие ...
А уж во сколько раз они важнее рабочих, шахтеров, которым для такой пенсии надо стать на работе инвалидом-увечником, только тогда.

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Гость

20:41:45 09-08-2026

Пенсия у Госслужащим от 40 до 75% от зарплаты, сидит в уфсине или в министерстве , первый по выслуге имеет 40 т в 50 лет, а то и раньше... Все равны в год единства

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гость

21:26:13 09-08-2026

То есть начальство имеет пенсии под сотню, а то и больше?

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гость

12:46:26 10-08-2026

вы бы разобрались сначала. Госслужащий даже если доработал до выслуги лет, пенсию ему начнут платить когда он достигнет пенсионного возраста как и все. Т.Е. мужчина в 65 лет, женщина чуть раньше.

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Мусик

12:57:00 10-08-2026

гость (12:46:26 10-08-2026) вы бы разобрались сначала. Госслужащий даже если доработал д... получаем пенсию - и в тай навсегда!
хату - внукам.

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гость

12:49:56 10-08-2026

Речь о размере пенсии.

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