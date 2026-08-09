Стало известно, сколько в среднем получают на пенсии российские госслужащие

При этом размер выплат отличается в зависимости от того, продолжает пенсионер трудовую деятельность или уже завершил ее

09 августа 2026, 14:09, ИА Амител

Пенсионер, пенсия / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Средний размер пенсии бывших и продолжающих работать федеральных государственных гражданских служащих в России приблизился к 40 тысячам рублей. По состоянию на 1 июля 2026 года выплата составляла 39 536 рублей в месяц, следует из данных системы Социального фонда России, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Получателями таких пенсий в стране являются около 99,2 тысячи человек.

При этом размер выплат отличается в зависимости от того, продолжает пенсионер трудовую деятельность или уже завершил ее.

У работающих пенсионеров из числа федеральных госслужащих средняя выплата достигла 40 601 рубля в месяц.

У неработающих представителей этой категории показатель оказался ниже: в среднем они получают 39 409 рублей.