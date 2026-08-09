Стало известно, сколько в среднем получают на пенсии российские госслужащие
При этом размер выплат отличается в зависимости от того, продолжает пенсионер трудовую деятельность или уже завершил ее
09 августа 2026, 14:09, ИА Амител
Средний размер пенсии бывших и продолжающих работать федеральных государственных гражданских служащих в России приблизился к 40 тысячам рублей. По состоянию на 1 июля 2026 года выплата составляла 39 536 рублей в месяц, следует из данных системы Социального фонда России, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
Получателями таких пенсий в стране являются около 99,2 тысячи человек.
При этом размер выплат отличается в зависимости от того, продолжает пенсионер трудовую деятельность или уже завершил ее.
У работающих пенсионеров из числа федеральных госслужащих средняя выплата достигла 40 601 рубля в месяц.
У неработающих представителей этой категории показатель оказался ниже: в среднем они получают 39 409 рублей.
14:14:46 09-08-2026
Что ещё раз подчеркивает, что для нас они важнее чем всякие там врачи и учителя. Это ведь мы их работодатели
21:27:57 09-08-2026
Гость (14:14:46 09-08-2026) Что ещё раз подчеркивает, что для нас они важнее чем всякие ...
А уж во сколько раз они важнее рабочих, шахтеров, которым для такой пенсии надо стать на работе инвалидом-увечником, только тогда.
20:41:45 09-08-2026
Пенсия у Госслужащим от 40 до 75% от зарплаты, сидит в уфсине или в министерстве , первый по выслуге имеет 40 т в 50 лет, а то и раньше... Все равны в год единства
21:26:13 09-08-2026
То есть начальство имеет пенсии под сотню, а то и больше?
12:46:26 10-08-2026
вы бы разобрались сначала. Госслужащий даже если доработал до выслуги лет, пенсию ему начнут платить когда он достигнет пенсионного возраста как и все. Т.Е. мужчина в 65 лет, женщина чуть раньше.
12:57:00 10-08-2026
гость (12:46:26 10-08-2026) вы бы разобрались сначала. Госслужащий даже если доработал д... получаем пенсию - и в тай навсегда!
хату - внукам.
12:49:56 10-08-2026
Речь о размере пенсии.