Стас Барецкий предложил устроить в замке Пугачевой тюрьму для иноагентов
Он раскритиковал предложение лидера движения "Россия Православная" Михаила Иванова о создании в особняке храма
25 сентября 2025, 10:45, ИА Амител
Шоумен Стас Барецкий выступил с новой инициативой относительно замка Аллы Пугачевой в деревне Грязь, сообщает издание "Страсти".
Он раскритиковал предложение лидера движения "Россия Православная" Михаила Иванова о создании в особняке храма, заявив, что это место "абсолютно не подходит для священного места".
В качестве альтернативы Барецкий предложил организовать в замке тюрьму для иностранных агентов.
«Там мы будем содержать в жесточайших условиях провинившихся иноагентов. Можно открыть крематорий, они смогут там работать как осужденные», – заявил шоумен.
Это не первая инициатива Барецкого относительно имущества Пугачевой. В августе 2024 года он сообщал о планах создания на территории замка российского аналога Диснейленда с американскими горками, зоопарком и "музеем пыток".
10:53:05 25-09-2025
Ничосси, я уж думал он помер давно
11:08:33 25-09-2025
он хотел там крематорий для звезд сделать. фильку бы там сожгли.....
11:13:20 25-09-2025
Замок принадлежит частному лицу.
Пугачева имеет массу государственных наград и регалий.
Барецкий никто и никак.
Не его собачье дело как частное лицо будет распоряжаться замком.
11:41:51 25-09-2025
Гость (11:13:20 25-09-2025) Замок принадлежит частному лицу.Пугачева имеет массу гос... Имеет, конечно, всё она.
Только за языком следить надо, вот и всё.
11:46:10 25-09-2025
Так она правду сказала .
11:48:44 25-09-2025
Гость (11:46:10 25-09-2025) Так она правду сказала . ... Так это же и есть самое страшное преступление!
11:55:06 25-09-2025
Гость (11:46:10 25-09-2025) Так она правду сказала . ... Она в принципе никогда правду не говорила. А за то что сейчас наговорила ей надо срок впаять, немалый и реальный. Посидит на нарах - может просветление в старческом мозгу наступит, что она обгаживает ту страну, которая ей дала все.
16:46:11 25-09-2025
Гость (11:55:06 25-09-2025) Она в принципе никогда правду не говорила. А за то что сейча...
А страну и власть можно только облизывать, и не важно, какая несправедливость и жестокость в ней творится?
16:55:52 25-09-2025
Гость (11:55:06 25-09-2025) Она в принципе никогда правду не говорила. А за то что сейча... Так ВСЁ ей дал СССР. Нынешние наоборот, отбирают.
17:54:28 25-09-2025
Гость (11:46:10 25-09-2025) Так она правду сказала . ... Тоже считаешь Дудаева героем?
11:47:26 25-09-2025
Гость (11:13:20 25-09-2025) Замок принадлежит частному лицу.Пугачева имеет массу гос... Замок принадлежит иноагенту. Реквизировать и предоставить под госнужды.
11:56:00 25-09-2025
Гость (11:47:26 25-09-2025) Замок принадлежит иноагенту. Реквизировать и предоставить по... Поддерживаю. И лишить ее всех наград и посадить, хотя бы лет на 5
16:59:59 25-09-2025
Гость (11:47:26 25-09-2025) Замок принадлежит иноагенту. Реквизировать и предоставить по... Напомни, она иностранный агент какого государства?
В 1937 вот чётко писали, что парагвайский шпион, или ангольский шпион, то есть пытались доказать шпионаж и под этим соусом отобрать всё.
А сейчас чьи они конкретно? Или всё что за МКАДом - то уже иностранные агенты?
Что там кстати за история что Стцырский оплачивал лечение своих родителей? Главврача и остальных врачей наградили титулами иностранных агентов или нет?
11:56:49 25-09-2025
Гость (11:13:20 25-09-2025) Замок принадлежит частному лицу.Пугачева имеет массу гос... Награды за ее такие дела могут быть легко отобраны, вместе с замком и это будет правильно
13:54:39 25-09-2025
Гость (11:13:20 25-09-2025) Замок принадлежит частному лицу.Пугачева имеет массу гос... Такие, как Пугачева, обесценивают государственные награды и регалии.
16:46:57 25-09-2025
Да, печалька (13:54:39 25-09-2025) Такие, как Пугачева, обесценивают государственные награды ...
Зато Адам Кадыров скоро Героем России будет
17:04:19 25-09-2025
Гость (16:46:57 25-09-2025) Зато Адам Кадыров скоро Героем России будет... С языка снял, даже лайкать боюсь
19:11:35 25-09-2025
Гость (16:46:57 25-09-2025) Зато Адам Кадыров скоро Героем России будет... Если в Чечне мир и спокойствие, то я за Адама Кадырова. Во всяком случае, Этот парень много лучше, чем расхваливаемый Пугачевой Джохар, который в своё время награждал Басаева, устроившего затем Беслан.
08:43:36 05-10-2025
Гость (11:13:20 25-09-2025) Замок принадлежит частному лицу.Пугачева имеет массу гос... Непонятно только за что эти награды . Ничего выдающегося она не сделала! Только пропаганда аморального образа жизни, пьянки, мата, разврата.
14:44:56 25-09-2025
Так замок то сейчас чей? Писали вроде, что этот Барецкий и купил? Ему не продала?
16:47:22 25-09-2025
Что за рожа из 90х?
17:58:53 28-09-2025
а главным арестантом станет сам инициатор браво стасик)
08:40:03 05-10-2025
а кто это?