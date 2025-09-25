Стас Барецкий предложил устроить в замке Пугачевой тюрьму для иноагентов

Он раскритиковал предложение лидера движения "Россия Православная" Михаила Иванова о создании в особняке храма

25 сентября 2025, 10:45, ИА Амител

Стас Барецкий / Фото: соцсети шоумена

Шоумен Стас Барецкий выступил с новой инициативой относительно замка Аллы Пугачевой в деревне Грязь, сообщает издание "Страсти".

Он раскритиковал предложение лидера движения "Россия Православная" Михаила Иванова о создании в особняке храма, заявив, что это место "абсолютно не подходит для священного места".

В качестве альтернативы Барецкий предложил организовать в замке тюрьму для иностранных агентов.

«Там мы будем содержать в жесточайших условиях провинившихся иноагентов. Можно открыть крематорий, они смогут там работать как осужденные», – заявил шоумен.

Это не первая инициатива Барецкого относительно имущества Пугачевой. В августе 2024 года он сообщал о планах создания на территории замка российского аналога Диснейленда с американскими горками, зоопарком и "музеем пыток".