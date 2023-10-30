Здания уже расселили, а собственники квартир получили компенсации

30 октября 2023, 10:30, ИА Амител

Дом на ул. Анатолия, 178, в Барнауле / Фото: "Яндекс Карты"

Подрядчиков на снос очередных аварийных домов ищут в Барнауле. Два многоквартирника расположены в центре города. Один из них – деревянная двухэтажка на ул. Анатолия, 178а (рядом с городской поликлиникой № 1).

Дом построен в 1917 году из дерева, в нем числится восемь квартир. Общая площадь здания составляет почти 200 квадратных метров. Интересно, что у дома есть пристройка площадью 94 "квадрата", а на участке построена баня. Все эти объекты будут снесены.

"Здание двухэтажное с одноэтажными пристройками сложной формы в плане. Конструктивная система здания – стеновая, конструктивная схема – с продольным и поперечным расположением несущих стен. Рельеф участка застройки со слабо выраженными уклонами вдоль и поперек здания", – отмечено в документации по сносу, выполненной компанией "Земстройпроект".

Все работы по сносу оценили в 787 тыс. рублей. Торги по поиску подрядчика назначены на 8 ноября.

Второй дом, который ожидает демонтажа, расположен на ул. Папанинцев, 159а. Это барак, построенный в 1938 году как временное общежитие для работников трикотажной фабрики. В 2020 году корреспондент amic.ru делал репортаж о том, с какими трудностями приходилось сталкиваться жителям дома.

Дом на ул. Папанинцев, 159а / Фото: amic.ru

Дело в том, что при строительстве не предусмотрели водопровод, канализацию и центральное отопление (предполагалось, что семьи проживут в двухэтажке недолго): в каждой квартире установлена печь, туалет был во дворе, а за водой люди ходили на колонку недалеко от Центрального суда.

Собственники квартир много лет добивались, чтобы здание признали аварийным. В проекте на снос дома указано, что этот статус дом получил лишь в 2021 году. Начальная цена работ по демонтажу объекта составляет 1,5 млн рублей. Подрядчика определят на торгах, которые пройдут 7 ноября.