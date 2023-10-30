Столетнюю двухэтажку и 85-летний барак снесут в центре Барнаула
Здания уже расселили, а собственники квартир получили компенсации
30 октября 2023, 10:30, ИА Амител
Подрядчиков на снос очередных аварийных домов ищут в Барнауле. Два многоквартирника расположены в центре города. Один из них – деревянная двухэтажка на ул. Анатолия, 178а (рядом с городской поликлиникой № 1).
Дом построен в 1917 году из дерева, в нем числится восемь квартир. Общая площадь здания составляет почти 200 квадратных метров. Интересно, что у дома есть пристройка площадью 94 "квадрата", а на участке построена баня. Все эти объекты будут снесены.
"Здание двухэтажное с одноэтажными пристройками сложной формы в плане. Конструктивная система здания – стеновая, конструктивная схема – с продольным и поперечным расположением несущих стен. Рельеф участка застройки со слабо выраженными уклонами вдоль и поперек здания", – отмечено в документации по сносу, выполненной компанией "Земстройпроект".
Все работы по сносу оценили в 787 тыс. рублей. Торги по поиску подрядчика назначены на 8 ноября.
Второй дом, который ожидает демонтажа, расположен на ул. Папанинцев, 159а. Это барак, построенный в 1938 году как временное общежитие для работников трикотажной фабрики. В 2020 году корреспондент amic.ru делал репортаж о том, с какими трудностями приходилось сталкиваться жителям дома.
Дом на ул. Папанинцев, 159а / Фото: amic.ru
Дело в том, что при строительстве не предусмотрели водопровод, канализацию и центральное отопление (предполагалось, что семьи проживут в двухэтажке недолго): в каждой квартире установлена печь, туалет был во дворе, а за водой люди ходили на колонку недалеко от Центрального суда.
Собственники квартир много лет добивались, чтобы здание признали аварийным. В проекте на снос дома указано, что этот статус дом получил лишь в 2021 году. Начальная цена работ по демонтажу объекта составляет 1,5 млн рублей. Подрядчика определят на торгах, которые пройдут 7 ноября.
10:43:58 30-10-2023
Таких ветхих задний полно по Барнаулу, и даже постройки 1973 года не выдерживают критики, потому что сильно осыпались и осыпаются..........трещины безумные в квартирах!
10:50:41 30-10-2023
В Москве под реновацию попадают добротные пятиэтажки, которые еще сто лет простоят, а у нас люди в бараках в таких невыносимых условиях до сих пор живут.
11:18:07 30-10-2023
Гость (10:50:41 30-10-2023) В Москве под реновацию попадают добротные пятиэтажки, которы... Но-но! Не сметь покушаться на Москву)))
10:56:33 30-10-2023
У нас типа капитализм. Зарабатывай деньги, покупай себе нормальную квартиру. А то все дай да дай.
11:20:57 30-10-2023
Дэн (10:56:33 30-10-2023) У нас типа капитализм. Зарабатывай деньги, покупай себе нор... УТОПИЗМ! спутали слова/понятия
14:35:51 30-10-2023
Дэн (10:56:33 30-10-2023) У нас типа капитализм. Зарабатывай деньги, покупай себе нор... диагноз "хохлизм" называется. ДАЙ и ВСЕ ДОЛЖНЫ
15:33:58 30-10-2023
Гость (14:35:51 30-10-2023) диагноз "хохлизм" называется. ДАЙ и ВСЕ ДОЛЖНЫ... Капец ты слабоумный.
11:34:00 30-10-2023
люди в космос летают а тут такое
11:39:10 30-10-2023
Гость (11:34:00 30-10-2023) люди в космос летают а тут такое... там люди... а жильцов таких домов администрация не считают за людей
11:44:38 30-10-2023
Гость (11:34:00 30-10-2023) люди в космос летают а тут такое... Точно, прошлый век! За нас, людей, ОБИДНО!
11:38:00 30-10-2023
за аварийное жилье дадут копейки из расчета 70т.р. кв. м и попробуй купи жилье... не хуже того что было.. у нас обманывают жильцов с аварийных домов аж бегом..
13:07:06 30-10-2023
дада (11:38:00 30-10-2023) за аварийное жилье дадут копейки из расчета 70т.р. кв. м и... А землю под домом приватизировать не разрешают. Вот и выходят копейки.
14:42:42 30-10-2023
Собираются сносить Профинтерна, 20, а рядом такие же дома 18, 16, их оставляют что ли? Какое то выдёргивание зем участков в центре города. Кому-то земля приглянулась...
20:52:37 30-10-2023
Ленина 131 собрались сносить! дом в полном порядке крыша новая лестницы бетонные отмостка с водоотводами вдоль всего дома,полный косметический ремонт фасада!
21:19:07 30-10-2023
И владельцам земли предлагают копейки - по 2млн за сотку. При этом ещё и запугивают. Потому, что ни краевые, ни городские депутаты не желают оформить такие вещи законодательно. Они в доле?