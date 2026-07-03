Стройфирму из Барнаула внесли в реестр недобросовестных поставщиков

В течение двух лет организация не сможет участвовать в государственных закупках

03 июля 2026, 11:32, ИА Амител

Новые трубы с теплоизоляцией готовят к укладке / Фото: amic.ru

Барнаульскую компанию — ООО "СтройАлтайСибирь" — включили в реестр недобросовестных поставщиков после срыва контракта на поставку труб для ремонта тепловых сетей в Благовещенском районе. В течение двух лет организация не сможет участвовать в государственных закупках.

Как сообщили в пресс-службе Алтайского краевого УФАС, в реестр недобросовестных поставщиков также внесены сведения о генеральном директоре и учредителе компании. В черный список организация включена с 15 июня 2026 года.

Основанием для рассмотрения вопроса стало обращение администрации Благовещенского района, которая в одностороннем порядке отказалась от исполнения муниципального контракта из-за неисполнения поставщиком своих обязательств.

По данным антимонопольного ведомства, контракт стоимостью 1,8 млн рублей был заключен в апреле 2026 года по итогам закупочной процедуры. Компания должна была поставить трубную продукцию для замены тепловых сетей в течение 20 дней.

Однако подрядчик не выполнил поставку в установленный срок. Кроме того, представители организации перестали выходить на связь и не реагировали на претензии заказчика.

После расторжения контракта администрация района направила материалы в УФАС. Рассмотрев обстоятельства дела, комиссия ведомства пришла к выводу, что в действиях компании имеются признаки недобросовестного исполнения обязательств, и приняла решение о включении ООО "СтройАлтайСибирь" в реестр недобросовестных поставщиков.

По информации Единой информационной системы в сфере закупок, для исполнения контракта уже выбран новый поставщик. Договор с ним заключен и находится на стадии исполнения.