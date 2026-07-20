НОВОСТИОбщество

Суд обязал бизнесмена снести 21 самовольную постройку в Республике Алтай

После исполнения судебного решения лесной участок должен быть возвращен в федеральную собственность

20 июля 2026, 22:03, ИА Амител

Постройки по снос / Фото: Минприроды Республики Алтай
Постройки по снос / Фото: Минприроды Республики Алтай

В Республике Алтай суд обязал предпринимателя снести более двух десятков капитальных построек, незаконно возведенных на землях лесного фонда в Чемальском районе. Об этом сообщили в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии.

По данным ведомства, после окончания срока действия договора аренды бизнесмен продолжил использовать лесной участок, расположенный в Элекманарском участковом лесничестве, и не вернул его государству по акту приема-передачи.

В связи с этим Минприроды Республики Алтай обратилось в суд с иском о возврате участка и демонтаже незаконных объектов.

Суд удовлетворил требования министерства, обязав предпринимателя снести 21 объект капитального строительства, а также установленный на участке забор. Как отметили в Минприроды, законность этого решения подтвердили суды первой, апелляционной и кассационной инстанций.

«Решения судов первой, апелляционной и кассационной инстанций основаны на том, что земли лесного фонда находятся в федеральной собственности, а возведение на них капитальных объектов запрещено», — подчеркнули в ведомстве.

После исполнения судебного решения лесной участок должен быть возвращен в федеральную собственность.

Груши на дереве / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Хабаровчане превратили в свалку мусора легендарный памятник природы "грушевый рай"

Сейчас грушевые аллеи заброшены и нуждаются в профессиональном уходе, чтобы вернуть садам их былое величие
НОВОСТИОбщество

суд недвижимость природа Республика Алтай
       

Комментарии 7

Avatar Picture
Musik

23:03:25 20-07-2026

А как появился капитальный обьект на лесфонде? Минприрод тоже лажает.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:04:15 21-07-2026

И никто не видел...

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

09:04:29 21-07-2026

Если аренда, в договоре прописано - возведение на них капитальных объектов запрещено?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

14:06:37 21-07-2026

dok_СФ (09:04:29 21-07-2026) Если аренда, в договоре прописано - возведение на них капит... минусаторы, что не так, поясните.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

14:34:44 21-07-2026

dok_СФ (14:06:37 21-07-2026) минусаторы, что не так, поясните.... Поясняю- не нравишься ты мне от слова совсем.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

14:35:26 21-07-2026

dok_СФ (14:06:37 21-07-2026) минусаторы, что не так, поясните.... ИИ:
Строительство капитальных сооружений в лесах регулируется Лесным кодексом РФ (ст. 21). Возводить объекты можно только в рекреационных, туристических, спортивных или культурных целях на арендованных участках. При этом высота зданий не должна превышать 15 м (до 3 этажей), а занимать они могут не более 20% площади участка (до 1 га)

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:27:21 21-07-2026

Поди, охотничьи домики для руководов всплыли?

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров