Суд обязал бизнесмена снести 21 самовольную постройку в Республике Алтай
После исполнения судебного решения лесной участок должен быть возвращен в федеральную собственность
20 июля 2026, 22:03, ИА Амител
В Республике Алтай суд обязал предпринимателя снести более двух десятков капитальных построек, незаконно возведенных на землях лесного фонда в Чемальском районе. Об этом сообщили в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии.
По данным ведомства, после окончания срока действия договора аренды бизнесмен продолжил использовать лесной участок, расположенный в Элекманарском участковом лесничестве, и не вернул его государству по акту приема-передачи.
В связи с этим Минприроды Республики Алтай обратилось в суд с иском о возврате участка и демонтаже незаконных объектов.
Суд удовлетворил требования министерства, обязав предпринимателя снести 21 объект капитального строительства, а также установленный на участке забор. Как отметили в Минприроды, законность этого решения подтвердили суды первой, апелляционной и кассационной инстанций.
«Решения судов первой, апелляционной и кассационной инстанций основаны на том, что земли лесного фонда находятся в федеральной собственности, а возведение на них капитальных объектов запрещено», — подчеркнули в ведомстве.
После исполнения судебного решения лесной участок должен быть возвращен в федеральную собственность.
23:03:25 20-07-2026
А как появился капитальный обьект на лесфонде? Минприрод тоже лажает.
09:04:15 21-07-2026
И никто не видел...
09:04:29 21-07-2026
Если аренда, в договоре прописано - возведение на них капитальных объектов запрещено?
14:06:37 21-07-2026
dok_СФ (09:04:29 21-07-2026) Если аренда, в договоре прописано - возведение на них капит... минусаторы, что не так, поясните.
14:34:44 21-07-2026
dok_СФ (14:06:37 21-07-2026) минусаторы, что не так, поясните.... Поясняю- не нравишься ты мне от слова совсем.
14:35:26 21-07-2026
dok_СФ (14:06:37 21-07-2026) минусаторы, что не так, поясните.... ИИ:
Строительство капитальных сооружений в лесах регулируется Лесным кодексом РФ (ст. 21). Возводить объекты можно только в рекреационных, туристических, спортивных или культурных целях на арендованных участках. При этом высота зданий не должна превышать 15 м (до 3 этажей), а занимать они могут не более 20% площади участка (до 1 га)
15:27:21 21-07-2026
Поди, охотничьи домики для руководов всплыли?