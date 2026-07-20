Суд обязал бизнесмена снести 21 самовольную постройку в Республике Алтай

После исполнения судебного решения лесной участок должен быть возвращен в федеральную собственность

20 июля 2026, 22:03, ИА Амител

Постройки по снос / Фото: Минприроды Республики Алтай

В Республике Алтай суд обязал предпринимателя снести более двух десятков капитальных построек, незаконно возведенных на землях лесного фонда в Чемальском районе. Об этом сообщили в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии.

По данным ведомства, после окончания срока действия договора аренды бизнесмен продолжил использовать лесной участок, расположенный в Элекманарском участковом лесничестве, и не вернул его государству по акту приема-передачи.

В связи с этим Минприроды Республики Алтай обратилось в суд с иском о возврате участка и демонтаже незаконных объектов.

Суд удовлетворил требования министерства, обязав предпринимателя снести 21 объект капитального строительства, а также установленный на участке забор. Как отметили в Минприроды, законность этого решения подтвердили суды первой, апелляционной и кассационной инстанций.

«Решения судов первой, апелляционной и кассационной инстанций основаны на том, что земли лесного фонда находятся в федеральной собственности, а возведение на них капитальных объектов запрещено», — подчеркнули в ведомстве.

После исполнения судебного решения лесной участок должен быть возвращен в федеральную собственность.