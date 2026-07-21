Свинина в России стала дешевле почти на 2% за шесть месяцев

Одним из ключевых факторов, влияющих на себестоимость свинины, остается стоимость кормов

21 июля 2026, 12:19, ИА Амител

Свинина / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Средняя стоимость свинины в России с января по июнь 2026 года снизилась почти на 2%. Об этом свидетельствуют расчеты РИА Новости, основанные на данных Росстата.

Если в январе килограмм свинины в среднем стоил 398,3 рубля, то к июню цена снизилась до 392 рублей.

Еще заметнее подешевела бескостная свинина. За первое полугодие ее средняя стоимость сократилась примерно на 2,4% — с 499 до 487 рублей за килограмм.

Как пояснил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин, снижение цен связано с высокой степенью индустриализации свиноводческой отрасли, значительными производственными мощностями и возможностью производителей оперативно регулировать объемы выпуска продукции.

По его словам, одним из ключевых факторов, влияющих на себестоимость свинины и мяса птицы, остается стоимость кормов, которая занимает существенную долю расходов животноводческих предприятий.

Эксперт отметил, что в начале 2026 года ситуация на рынке кормов складывалась благоприятно. Хороший урожай зерновых в 2025-м обеспечил достаточное предложение основных компонентов кормов на внутреннем рынке, что создало условия для снижения стоимости зерновой составляющей комбикормов и, как следствие, повлияло на стоимость производства мяса.