Свинина в России стала дешевле почти на 2% за шесть месяцев
Одним из ключевых факторов, влияющих на себестоимость свинины, остается стоимость кормов
21 июля 2026, 12:19, ИА Амител
Средняя стоимость свинины в России с января по июнь 2026 года снизилась почти на 2%. Об этом свидетельствуют расчеты РИА Новости, основанные на данных Росстата.
Если в январе килограмм свинины в среднем стоил 398,3 рубля, то к июню цена снизилась до 392 рублей.
Еще заметнее подешевела бескостная свинина. За первое полугодие ее средняя стоимость сократилась примерно на 2,4% — с 499 до 487 рублей за килограмм.
Как пояснил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин, снижение цен связано с высокой степенью индустриализации свиноводческой отрасли, значительными производственными мощностями и возможностью производителей оперативно регулировать объемы выпуска продукции.
По его словам, одним из ключевых факторов, влияющих на себестоимость свинины и мяса птицы, остается стоимость кормов, которая занимает существенную долю расходов животноводческих предприятий.
Эксперт отметил, что в начале 2026 года ситуация на рынке кормов складывалась благоприятно. Хороший урожай зерновых в 2025-м обеспечил достаточное предложение основных компонентов кормов на внутреннем рынке, что создало условия для снижения стоимости зерновой составляющей комбикормов и, как следствие, повлияло на стоимость производства мяса.
12:44:52 21-07-2026
разница.
небо и земля.
398 и 392 р/кг
12:45:01 21-07-2026
Вы так пошутили? 350-450р за кг, это только на рынке, в павильонах до 1000за кг!
14:05:43 21-07-2026
Марина (12:45:01 21-07-2026) Вы так пошутили? 350-450р за кг, это только на рынке, в пави... Бери в Ленте, там окорок б\к по 300
16:29:46 21-07-2026
Гость (14:05:43 21-07-2026) Бери в Ленте, там окорок б\к по 300... в ленте мясо=мусор из геля
13:13:13 21-07-2026
почти на 20% вот это новость, а 2% есть смысл ее публиковать вообще?
13:24:38 21-07-2026
Для нормальных людей. Которые не подозревают бедную свинью в сговоре с дьяволом, хорошая новость.
13:59:52 21-07-2026
за 10 лет будет дешевле на 40%
15:04:04 21-07-2026
почти на 20% вот это новость, а 2% есть смысл ее публиковать вообще
НАдо же как-то оправдать работу аналитиков. Она ведь тоже в цене продуктов.