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Свинина в России стала дешевле почти на 2% за шесть месяцев

Одним из ключевых факторов, влияющих на себестоимость свинины, остается стоимость кормов

21 июля 2026, 12:19, ИА Амител

Свинина / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Свинина / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Средняя стоимость свинины в России с января по июнь 2026 года снизилась почти на 2%. Об этом свидетельствуют расчеты РИА Новости, основанные на данных Росстата.

Если в январе килограмм свинины в среднем стоил 398,3 рубля, то к июню цена снизилась до 392 рублей.

Еще заметнее подешевела бескостная свинина. За первое полугодие ее средняя стоимость сократилась примерно на 2,4% — с 499 до 487 рублей за килограмм.

Как пояснил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин, снижение цен связано с высокой степенью индустриализации свиноводческой отрасли, значительными производственными мощностями и возможностью производителей оперативно регулировать объемы выпуска продукции.

По его словам, одним из ключевых факторов, влияющих на себестоимость свинины и мяса птицы, остается стоимость кормов, которая занимает существенную долю расходов животноводческих предприятий.

Эксперт отметил, что в начале 2026 года ситуация на рынке кормов складывалась благоприятно. Хороший урожай зерновых в 2025-м обеспечил достаточное предложение основных компонентов кормов на внутреннем рынке, что создало условия для снижения стоимости зерновой составляющей комбикормов и, как следствие, повлияло на стоимость производства мяса.

Экономика Россия Продукты
       

Комментарии 8

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врагам назло.

12:44:52 21-07-2026

разница.
небо и земля.
398 и 392 р/кг

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Марина

12:45:01 21-07-2026

Вы так пошутили? 350-450р за кг, это только на рынке, в павильонах до 1000за кг!

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Гость

14:05:43 21-07-2026

Марина (12:45:01 21-07-2026) Вы так пошутили? 350-450р за кг, это только на рынке, в пави... Бери в Ленте, там окорок б\к по 300

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Гость

16:29:46 21-07-2026

Гость (14:05:43 21-07-2026) Бери в Ленте, там окорок б\к по 300... в ленте мясо=мусор из геля

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Гость

13:13:13 21-07-2026

почти на 20% вот это новость, а 2% есть смысл ее публиковать вообще?

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Петя

13:24:38 21-07-2026

Для нормальных людей. Которые не подозревают бедную свинью в сговоре с дьяволом, хорошая новость.

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Мусик

13:59:52 21-07-2026

за 10 лет будет дешевле на 40%

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гость

15:04:04 21-07-2026

почти на 20% вот это новость, а 2% есть смысл ее публиковать вообще

НАдо же как-то оправдать работу аналитиков. Она ведь тоже в цене продуктов.

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