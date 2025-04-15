Такой день. Бийчане обращаются к Путину, дороги ремонтируют горячим асфальтом

О главных событиях Алтайского края за 15 апреля

15 апреля 2025, 23:40, ИА Амител

Вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

Полиция Алтайского края задержала восьмерых "черных лесорубов", заготовивших лес на 10 млн рублей.

Организаторами были двое мужчин – учредителей ООО, которые привлекли шестерых сообщников. У злоумышленников был договор аренды на два участка в Алтайском и Быстроистокском районах, где им разрешалось рубить только определенные деревья в зависимости от вида, зрелости и повреждений. Однако пилили они все подряд, в том числе ценный сибирский кедр.

Бийчане обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему пересыхающего озера Ковалевского.

Председатель ТОС "Озеро Ковалевское" Наталья Жилова рассказала, что водоем является единственным островком природы в городе. Сейчас он под угрозой из-за заиливания дна – родники перестали подпитывать озеро, и оно начало усыхать. Женщина отмечает, что, несмотря на многократные обращения в различные инстанции, проблема не решена.

В Барнауле специалисты "Автодорстроя" приступили к текущему ремонту дорог горячим асфальтом на проспекте Строителей от проспекта Ленина до Красноармейского, а также на проспекте Ленина от улицы Молодежной до улицы Союза Республик.

В Камне-на-Оби в Пионерском переулке произошел пожар в частном жилом доме. На месте работали восемь пожарных на двух единицах техники. Огонь ликвидировали на площади порядка 10 "квадратов" – горели личные вещи и диван.

В результате пожара травмировался 43-летний мужчина.