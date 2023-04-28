Такой день. Алтайские шины на российских самолётах и нашествие зимулид

О главных событиях Алтайского края за 28 апреля

28 апреля 2023, 23:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Авиакомпания "Россия" начала закупать и оборудовать свои самолёты шинами от барнаульского завода "ЯШЗ-Авиа". Первые два SSJ-100, укомплектованные шинами российского производителя, уже совершают свои полёты.

Холодная и слишком непредсказуемая весна оказала большую услугу жителям Алтайского края: комаров этим летом благодаря перепадам положительных и отрицательных температур будет меньше. Об этом amic.ru рассказала профессор, доктор биологических наук Людмила Комарова. Однако расслабляться не стоит: регион ждёт другая напасть. Подробнее об этом – на amic.ru.

Майские праздники – лучшее время, чтобы выбраться из дома и куда-нибудь сходить. Это может быть обычная прогулка или же поход в кино, в театр, музей, на концерт и даже на футбол. Благо, всё это на трёх грядущих выходных – 29, 30 апреля и 1 мая – нам обещают. Amic.ru составил список событий, которые можно посетить за три дня отдыха.

В Барнауле после первомайского салюта работу общественного транспорта организуют таким образом, чтобы люди смогли более комфортно добраться до своих домов. Уехать можно как с площади Баварина, так и на трамваях с площади Свободы.