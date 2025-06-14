Такой день. Голый мужчина на барнаульской набережной и перекрытие Социалистического
Главное за 14 июня
14 июня 2025, 23:35, ИА Амител
В Барнауле на набережной отдыхал голый мужчина. По словам очевидца, нудист "вообще ничего не стеснялся", хотя рядом было много людей, в том числе дети.
В Барнауле из-за соревнований пожарных ограничат проезд по проспекту Социалистическому. Ограничение будет действовать на участке от улицы Пушкина до улицы Ползунова с 20:00 16 июня до 20:00 17 июня.
В Алтайском крае почти 100 пар приурочили свои свадьбы ко Дню России. Вместе со свидетельством о регистрации брака молодым семьям вручили поздравительные адреса от губернатора Виктора Томенко.
Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов в честь Всемирного дня донора сдал кровь в Краевом центре крови. По словам министра, сейчас донорская кровь помогает не только обычным пациентам, но и участникам СВО.
08:45:18 15-06-2025
Официально зафиксированный первый нудист!...
18:13:24 15-06-2025
Нужно водить туристов на просмотры)))) типа показывать местные достопримечательности.