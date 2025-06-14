Такой день. Голый мужчина на барнаульской набережной и перекрытие Социалистического

Главное за 14 июня

14 июня 2025, 23:35, ИА Амител

Фото: Ernest Brillo / unsplash.com

В Барнауле на набережной отдыхал голый мужчина. По словам очевидца, нудист "вообще ничего не стеснялся", хотя рядом было много людей, в том числе дети.

В Барнауле из-за соревнований пожарных ограничат проезд по проспекту Социалистическому. Ограничение будет действовать на участке от улицы Пушкина до улицы Ползунова с 20:00 16 июня до 20:00 17 июня.

В Алтайском крае почти 100 пар приурочили свои свадьбы ко Дню России. Вместе со свидетельством о регистрации брака молодым семьям вручили поздравительные адреса от губернатора Виктора Томенко.

Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов в честь Всемирного дня донора сдал кровь в Краевом центре крови. По словам министра, сейчас донорская кровь помогает не только обычным пациентам, но и участникам СВО.