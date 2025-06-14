Глава алтайского Минздрава стал донором крови

Дмитрий Попов считает, что донорство крови — это настоящий акт гражданской ответственности и человеческой солидарности

14 июня 2025, 14:30, ИА Амител

Министр Дмитрий Попов / Фото: amic.ru

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в преддверии Всемирного дня донора, который отмечают 14 июня, сдал кровь в Краевом центре крови, сообщили в телеграм-канале регионального Минздрава.

Политик также прошел экскурсию "Путь крови", где увидел все этапы – от забора до хранения и подготовки компонентов для медицинских нужд.

По словам министра, во время экскурсии он "еще раз убедился, насколько это сложный и важный процесс".

"Донорство крови – это не просто медицинская процедура, а настоящий акт гражданской ответственности и человеческой солидарности. Особенно важно сегодня продолжение традиций военных лет, когда донорство действительно спасало жизни. Сейчас наша кровь помогает не только пациентам в мирное время, но и участникам специальной военной операции", – отметил он.

По данным Минздрава, в Алтайском крае насчитывается около 26 тысяч регулярных доноров, больше половины из которых имеют звание "Почетный донор России". Ежегодно в регионе заготавливают свыше 30 тонн крови, что полностью покрывает его потребности.