Такой день. Иск от семьи "барнаульского маньяка" и афиша "Шукшинских дней на Алтае"

О главных событиях на Алтае за 1 июля

01 июля 2026, 23:30, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Родственники Александра Анисимова, который в начале 2000-х годов проходил подозреваемым по делу об исчезновении абитуриенток Алтайского государственного технического университета, обратились в суд с иском о компенсации морального вреда.

Семья требует взыскать 70 миллионов рублей за незаконное уголовное преследование.

В Алтайском крае во время оперативно-профилактической операции "Уклонист" сотрудники УФСИН задержали 17 человек, скрывавшихся от правоохранительных органов. Более половины из них находились в федеральном розыске.

В Алтайском крае сотрудники Россельхознадзора пресекли перевозку мелкого рогатого скота без обязательных ветеринарных документов. Под ограничения попали 35 животных — овцы и козы.

Алтайский край вошел в топ "сырных" регионов России по количеству аренды жилья. С ростом интереса к гастрономическому туризму регион стал одним из самых популярных направлений. Несмотря на это, стоимость аренды жилья для отдыхающих оказалась в числе комфортных и доступных в стране.

В Алтайском крае назначили нового начальника департамента администрации губернатора и правительства региона по вопросам внутренней политики. Эту должность теперь занимает Андрей Некрасов.

Жители Алтайского края смогут подавать заявки на добычу барсука с 2 июля. В Министерстве природных ресурсов и экологии региона назвали квоты в разных районах.

Ежегодный всероссийский кинофестиваль "Шукшинские дни на Алтае" проведут в 50-й раз в этом году. В Минкультуры Алтайского края поделились афишей и списком мест планируемых событий.