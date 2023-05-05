Такой день. Конец отопительного сезона и репетиция парада Победы в Барнауле
О главных событиях Алтайского края за 5 мая
05 мая 2023, 23:45, ИА Амител
В Барнауле возле площади Советов прошла репетиция парада Победы. Он станет центральным событием празднования 9 Мая. В этом году он пройдёт в обычном режиме. Участие в нём примет 21 парадный расчёт, знамённая группа и сводный гарнизонный оркестр, а также пройдёт колонна ретроавтомобилей военного времени.
Отопление в домах жителей Барнаула начнут отключать с 5 мая. Соответствующее постановление подписал мэр краевой столицы Вячеслав Франк.
Кроме того, отопительный сезон завершился и в Рубцовске.
Пожарные тушат возгорание, которое произошло в жилом доме в посёлке Ильича по улице Заозёрной. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.
Подростков, которые избили мальчика на камеру в Романовском районе, поставили на учёт в отделе по делам несовершеннолетних. Привлечь их к уголовной ответственности нельзя, поскольку им ещё не исполнилось 14 лет.
Комментарии 0