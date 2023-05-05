Крупный пожар произошел в частном доме в пригороде Барнаула

На месте работают пять автоцистерн и 29 человек личного состава

05 мая 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Пожарные тушат возгорание, которое произошло в жилом доме в посёлке Ильича по улице Заозёрной. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.

Горят частный жилой дом и надворные постройки. На месте работают пять автоцистерн и 29 человек личного состава.

Гибели и травмирования людей не допущено. Подробности инцидента выясняются.