Такой день. Обстрел автомобиля из ракетницы и тело девушки под окнами многоэтажки

О главных событиях региона за 21 мая

21 мая 2026, 23:58, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В бюджет Алтайского края должны вернуться более 220 миллионов рублей. Соответствующий вердикт по итогам процесса, продлившегося больше года, вынес Арбитражный суд региона. Выплатить огромную сумму предстоит компании "Земпроект", некогда допустившей серьезные ошибки при разработке генплана села Ребриха.

В Алтайском крае задержали двух браконьеров, ловивших краснокнижную стерлядь в период нерестового запрета осетровых на реке Чарыш. В первом случае задержали 32-летнего жителя Барнаула, который возвращался с рыбалки с удочкой. На дне его рюкзака лежал пакет с пятью стерлядками. Во втором случае незаконный улов обнаружили у 58-летнего жителя села Усть-Чарышская Пристань. У него было две стерлядки.

Жители Барнаула вновь сообщили о неизвестных, которые стреляют по автомобилям. По словам горожан, вечером 20 мая злоумышленники, предположительно, использовали ракетницу. Из-за открытого окна с водительской стороны горящий заряд попал внутрь салона — в район приборной панели, а затем упал на пол рядом с водителем. Как рассказали очевидцы, в результате загорелись кроссовок водителя и автомобильный коврик, а салон быстро наполнился дымом.

В Барнауле с понедельника, 25 мая, изменится схема движения на пересечении проспекта Калинина и улицы Профинтерна. Изменения связаны с проведением ремонтных работ на Правобережном тракте в районе моста через реку Лосиху. Причина изменений — перераспределение транспортных потоков. Новые правила движения будут действовать при следовании от проспекта Комсомольского.

Ранним утром 21 мая в садоводстве "Лесное" в Барнауле произошел крупный пожар, охвативший дачные домики и хозяйственные постройки. Из-за сильного ветра существовала угроза перехода огня на сосновый бор. Для бесперебойной подачи воды пожарные проложили две магистральные линии. Сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание на площади около 300 квадратных метров и не допустить распространения огня на лесной массив.

Жительница Барнаула сделала лазерную липосакцию, которая обошлась ей в 100 тыс. рублей, а позже на реабилитационном массаже косметолог обнаружил в ее щеке инородный предмет. Женщина сразу же обратилась в клинику, где ей сделали пластическую операцию. Однако там, как отмечается, предложили дождаться хирурга, который вернется через 18 дней.

В Барнауле рядом с магазином "Мария-Ра" обнаружили тело девушки. О случившемся сообщили очевидцы. По их словам, тело лежало возле жилых домов рядом с магазином на улице Чудненко. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что место происшествия было оцеплено.