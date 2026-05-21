На Алтае два рыбака хотели краснокнижную рыбку съесть и теперь могут сесть
Им грозит до двух лет лишения свободы
21 мая 2026, 11:29, ИА Амител
В Алтайском крае задержали двух браконьеров, ловивших краснокнижную стерлядь в период нерестового запрета осетровых на реке Чарыш, сообщает региональное МВД.
В первом случае задержали 32-летнего жителя Барнаула, который возвращался с рыбалки с удочкой. На дне его рюкзака лежал пакет с пятью стерлядками.
Во втором случае незаконный улов обнаружили у 58-летнего жителя села Усть-Чарышская Пристань. У него было две стерлядки.
«Незаконный улов, а также орудия лова у браконьеров полицейские изъяли. Оба признались, что ловили рыбу для себя», — рассказали в ведомстве.
В первом случае ущерб составил свыше 45 тыс. рублей, во втором — более 18 тыс. Рыбакам грозит до двух лет лишения свободы за "незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов".
Вылов стерляди в регионе запрещен. Этот вид рыб относится к осетровым, имеет высокую биологическую и хозяйственную ценность, занесен в Красную книгу Алтайского края и включен в перечень особо охраняемых водных биологических ресурсов.
11:57:21 21-05-2026
Колхозник поедающий стерлядь - нонсенс.
Дай волю и отмени утильсбор, так начнут на крузерах и мерседесах разьезжать - это не правильно и так быть не должно.
Нельзя обесценивать жизнь элит!
12:14:28 21-05-2026
Ну капец конечно, на берегу почистили бы, порезали на кусочки, пересыпалт салью и перцем и в баночке несли бы до дома, ни кто бы в готовый продукт не полез. Конечно такую рыбу нужно отпускать, но странные у нас законы кому-то за рыбку уголовка, а кто-то в нерестовый запрет в водоохранной зоне в городе в центре на глазах у всех отсыпает водоём и всём пофигу. Закон что дышло.
13:37:46 21-05-2026
Гость (12:14:28 21-05-2026) Ну капец конечно, на берегу почистили бы, порезали на кусочк... Домой разными дорогами. Один несёт банку в пиджаке и галстуке. Другой несёт снасти без улова в сапогах и фуфайке.
12:24:26 21-05-2026
Предлагаю заносить в Красную книгу людей. В стране отрицательная демография и высокая смертность!
12:39:16 21-05-2026
А практически ежегодные ледовзрывные работы на Чумыше на осетровом зимовале - нормально?
😁
13:19:21 21-05-2026
Кхм... (12:39:16 21-05-2026) А практически ежегодные ледовзрывные работы на Чумыше на осе... "Не надо путать общественную шерсть с личной" Ц
14:24:52 21-05-2026
Кхм... (12:39:16 21-05-2026) А практически ежегодные ледовзрывные работы на Чумыше на осе... ловили на Чарыше, а взрывные на Чумыше.
я один вижу разницу?
13:41:40 21-05-2026
Стерлядь является традиционной добычей сибиряков и запрет на её лов нарушает права сибиряков на самобытность. Это оскорбление чувств сибиряков.
15:20:36 21-05-2026
Гость (13:41:40 21-05-2026) Стерлядь является традиционной добычей сибиряков и запрет на... таймень у нас в крае тоже Краснокнижный)
14:24:11 21-05-2026
А если ты удочку закинул, чтобы карася поймать, а вытащил стерлядь, что делать? Пока крючок извлёк, всю харю ей разломал, просто обратно в воду бросить?
14:45:43 21-05-2026
в заголовке небольшая неточность.
пословица звучит несколько иначе.
15:34:20 21-05-2026
По-мойму окуня и чебака пора в красную книгу вносить - не клюет зараза последние три года
17:27:45 21-05-2026
кто же тогда кушает эту рыбку???А???
18:10:37 21-05-2026
Кость (17:27:45 21-05-2026) кто же тогда кушает эту рыбку???А???... Берегут для заграничного барина.
21:09:10 21-05-2026
Кость (17:27:45 21-05-2026) кто же тогда кушает эту рыбку???А???... Да много кто, кто поймал, а сам не поймался)), кто покупает искусственно выращенную.