На Алтае два рыбака хотели краснокнижную рыбку съесть и теперь могут сесть

Им грозит до двух лет лишения свободы

21 мая 2026, 11:29, ИА Амител

Пойманная стерлядь / Фото: алтайское МВД

В Алтайском крае задержали двух браконьеров, ловивших краснокнижную стерлядь в период нерестового запрета осетровых на реке Чарыш, сообщает региональное МВД.

В первом случае задержали 32-летнего жителя Барнаула, который возвращался с рыбалки с удочкой. На дне его рюкзака лежал пакет с пятью стерлядками.

Во втором случае незаконный улов обнаружили у 58-летнего жителя села Усть-Чарышская Пристань. У него было две стерлядки.

«Незаконный улов, а также орудия лова у браконьеров полицейские изъяли. Оба признались, что ловили рыбу для себя», — рассказали в ведомстве.

В первом случае ущерб составил свыше 45 тыс. рублей, во втором — более 18 тыс. Рыбакам грозит до двух лет лишения свободы за "незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов".

Вылов стерляди в регионе запрещен. Этот вид рыб относится к осетровым, имеет высокую биологическую и хозяйственную ценность, занесен в Красную книгу Алтайского края и включен в перечень особо охраняемых водных биологических ресурсов.