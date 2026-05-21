НОВОСТИПроисшествия

Тело девушки обнаружили возле магазина "Мария-Ра" в Барнауле

Она могла погибнуть после падения с высоты

21 мая 2026, 17:30, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"
Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле рядом с магазином "Мария-Ра" обнаружили тело девушки. Информация о происшествии появилась в паблике "Инцидент Барнаул" днем 21 мая.

О случившемся сообщили очевидцы. По их словам, тело лежало возле жилых домов рядом с магазином на улице Чудненко. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что место происшествия было оцеплено.

Как утверждают свидетели произошедшего, девушка могла погибнуть после падения с высоты. При этом официального подтверждения причин смерти на момент публикации не поступало.

По словам очевидцев, погибшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Других подробностей о личности девушки и обстоятельствах случившегося пока нет.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. Полицейским предстоит установить точные причины и обстоятельства гибели девушки.

В настоящее время официальные ведомства ситуацию публично не комментировали. Также неизвестно, рассматривается ли произошедшее как несчастный случай или будут проверяться другие версии случившегося.

Место происшествия / Фото:

В Барнауле под окнами многоэтажки нашли тело человека

На месте происшествия работали сотрудники полиции
НОВОСТИПроисшествия

Барнаул трагедия
       

Комментарии 11

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Гость

17:37:06 21-05-2026

недавно парень выпал с 9го, теперь девушка... что за человекопад?

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Гость

17:42:40 21-05-2026

Несчастная любовь?
Долги?
Что вогнало девушку в такую безысходность?
Никто рядом не заметил, не помог, не поддержал...

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Гость

21:14:52 21-05-2026

Гость (17:42:40 21-05-2026) Несчастная любовь?Долги?Что вогнало девушку в такую ... Вряд-ли долги, девушка молодая, была в команде по лакроссу "Троянцы" если я не ошибаюсь

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Гость

22:07:35 21-05-2026

Гость (17:42:40 21-05-2026) Несчастная любовь?Долги?Что вогнало девушку в такую ...
Может окна мыла

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Гость

08:12:35 22-05-2026

Гость (17:42:40 21-05-2026) Несчастная любовь?Долги?Что вогнало девушку в такую ... Говорят, грядущий ОГЭ.

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Гость

17:44:44 21-05-2026

Если честно тоже последнее время из окна в низ с надеждой посматриваю

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Гость

21:16:41 21-05-2026

Гость (17:44:44 21-05-2026) Если честно тоже последнее время из окна в низ с надеждой по...
Приходите ко мне на тренировку и уверяю вас мыслей таких

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Гость

17:49:37 21-05-2026

Тело нашли под окнами высотки на ул. Чудненко. При чём здесь магаз. В Мария ра только сосиской в тесте можно отравиться.

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Гость

08:25:51 22-05-2026

Гость (17:49:37 21-05-2026) Тело нашли под окнами высотки на ул. Чудненко. При чём здесь... От Марии-Ра чего угодно можно ожидать..

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Гость

11:03:18 22-05-2026

Гость (17:49:37 21-05-2026) Тело нашли под окнами высотки на ул. Чудненко. При чём здесь... там ближе аптека

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Егор

11:31:58 22-05-2026

Гость (08:12:35 22-05-2026) Говорят, грядущий ОГЭ.... Она в 8-ом классе

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