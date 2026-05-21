Тело девушки обнаружили возле магазина "Мария-Ра" в Барнауле
Она могла погибнуть после падения с высоты
21 мая 2026, 17:30, ИА Амител
В Барнауле рядом с магазином "Мария-Ра" обнаружили тело девушки. Информация о происшествии появилась в паблике "Инцидент Барнаул" днем 21 мая.
О случившемся сообщили очевидцы. По их словам, тело лежало возле жилых домов рядом с магазином на улице Чудненко. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что место происшествия было оцеплено.
Как утверждают свидетели произошедшего, девушка могла погибнуть после падения с высоты. При этом официального подтверждения причин смерти на момент публикации не поступало.
По словам очевидцев, погибшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Других подробностей о личности девушки и обстоятельствах случившегося пока нет.
На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. Полицейским предстоит установить точные причины и обстоятельства гибели девушки.
В настоящее время официальные ведомства ситуацию публично не комментировали. Также неизвестно, рассматривается ли произошедшее как несчастный случай или будут проверяться другие версии случившегося.
17:37:06 21-05-2026
недавно парень выпал с 9го, теперь девушка... что за человекопад?
17:42:40 21-05-2026
Несчастная любовь?
Долги?
Что вогнало девушку в такую безысходность?
Никто рядом не заметил, не помог, не поддержал...
21:14:52 21-05-2026
Гость (17:42:40 21-05-2026) Несчастная любовь?Долги?Что вогнало девушку в такую ... Вряд-ли долги, девушка молодая, была в команде по лакроссу "Троянцы" если я не ошибаюсь
22:07:35 21-05-2026
Гость (17:42:40 21-05-2026) Несчастная любовь?Долги?Что вогнало девушку в такую ...
Может окна мыла
08:12:35 22-05-2026
Гость (17:42:40 21-05-2026) Несчастная любовь?Долги?Что вогнало девушку в такую ... Говорят, грядущий ОГЭ.
17:44:44 21-05-2026
Если честно тоже последнее время из окна в низ с надеждой посматриваю
21:16:41 21-05-2026
Гость (17:44:44 21-05-2026) Если честно тоже последнее время из окна в низ с надеждой по...
Приходите ко мне на тренировку и уверяю вас мыслей таких
17:49:37 21-05-2026
Тело нашли под окнами высотки на ул. Чудненко. При чём здесь магаз. В Мария ра только сосиской в тесте можно отравиться.
08:25:51 22-05-2026
Гость (17:49:37 21-05-2026) Тело нашли под окнами высотки на ул. Чудненко. При чём здесь... От Марии-Ра чего угодно можно ожидать..
11:03:18 22-05-2026
Гость (17:49:37 21-05-2026) Тело нашли под окнами высотки на ул. Чудненко. При чём здесь... там ближе аптека
11:31:58 22-05-2026
Гость (08:12:35 22-05-2026) Говорят, грядущий ОГЭ.... Она в 8-ом классе