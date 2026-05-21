Тело девушки обнаружили возле магазина "Мария-Ра" в Барнауле

Она могла погибнуть после падения с высоты

21 мая 2026, 17:30, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле рядом с магазином "Мария-Ра" обнаружили тело девушки. Информация о происшествии появилась в паблике "Инцидент Барнаул" днем 21 мая.

О случившемся сообщили очевидцы. По их словам, тело лежало возле жилых домов рядом с магазином на улице Чудненко. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что место происшествия было оцеплено.

Как утверждают свидетели произошедшего, девушка могла погибнуть после падения с высоты. При этом официального подтверждения причин смерти на момент публикации не поступало.

По словам очевидцев, погибшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Других подробностей о личности девушки и обстоятельствах случившегося пока нет.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. Полицейским предстоит установить точные причины и обстоятельства гибели девушки.

В настоящее время официальные ведомства ситуацию публично не комментировали. Также неизвестно, рассматривается ли произошедшее как несчастный случай или будут проверяться другие версии случившегося.