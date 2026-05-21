Неизвестные обстреляли машину из ракетницы в Барнауле

После происшествия очевидцы вызвали полицию

21 мая 2026, 16:47, ИА Амител

Последствия выстрела / Фото: "Барнаул 22"

Жители Барнаула вновь сообщили о неизвестных, которые стреляют по автомобилям. По словам горожан, вечером 20 мая злоумышленники, предположительно, использовали ракетницу. Информация об этом появилась в сообществе "Барнаул 22".

По словам очевидцев, инцидент произошел около 19:30 в районе одной из школ на улице Шумакова. Неизвестные, предположительно, выстрелили из ракетницы по проезжавшему автомобилю Lada Granta.

Из-за открытого окна с водительской стороны горящий заряд попал внутрь салона — в район приборной панели, а затем упал на пол рядом с водителем. Как рассказали очевидцы, в результате загорелись кроссовок водителя и автомобильный коврик, а салон быстро наполнился дымом.

«Чудом удалось затоптать и потушить огонь, одновременно остановить автомобиль и избежать ДТП», — сообщили барнаульцы.

По их словам, примерно через 15 минут в том же районе прозвучал еще один выстрел — уже ближе к улице Власихинской. На этот раз сигнальный заряд улетел вверх над деревьями.

После происшествия очевидцы вызвали полицию. В правоохранительных органах подтвердили, что сообщение зарегистрировали в дежурной части, однако, как утверждают горожане, владелец пострадавшей машины не дождался приезда наряда.

«С водителем все в порядке, за исключением шока. Просто повезло, что снаряд не попал в лицо, и что удалось вовремя потушить огонь. Страшно, что творится в столь людном месте, где много детей», — рассказали очевидцы.

Жители города заявили, что намерены добиваться поиска и наказания виновных. Возможных свидетелей происшествия просят обращаться в полицию по номеру 102.