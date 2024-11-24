Такой день. Пожар на складе и закрытие парка в Барнауле

Главные новости Алтайского края 24 ноября

24 ноября 2024, 23:00, ИА Амител

Пожар на складе в Барнауле / Фото: https://vk.com/wall-217558661_137

Серьезный пожар произошел на складе на Павловском тракте в Барнауле. Площадь возгорания составила шесть тысяч квадратных метров.

Внутри находились легковоспламеняющиеся материалы и шины. В тушении участвовали больше 100 человек и пожарный поезд.

Прокуратура начала проверку.





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На данный момент неизвестно, когда парк снова будет принимать гостей. Об этом в администрации пообещали рассказать позднее.