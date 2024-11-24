Барнаульский парк "Центральный" закрыли на заливку катка

Когда он снова будет открыт для посетителей, неизвестно

24 ноября 2024, 13:20, ИА Амител

Фото: https://vk.com/centropark22

В Барнауле закрыли парк "Центральный". Об этом рассказали в социальных сетях.

Отмечается, что на территории будут заливать каток, строить горки и новогодние арт-объекты. Также в обход катка сделают тропинки.

На данный момент неизвестно, когда парк снова будет принимать гостей. Об этом в администрации пообещали рассказать позднее.

Ранее сообщалось, что мэрия Барнаула проконтролирует очистку кровель и территорий многоквартирных домов. Специалисты комитета ЖКХ за 18-20 ноября во время объездов территорий города выявили 132 нарушения, 24 из которых уже устранили.