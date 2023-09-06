Такой день. Рубцовск — "Город трудовой доблести", приговор по делу о драке в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 5 сентября

06 сентября 2023, 00:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин присвоил Рубцовску звание "Город трудовой доблести". Губернатор Алтайского края отметил, что этот статус населенный пункт получил абсолютно заслуженно.

Зачинщик резонансной драки на Старом базаре, случившейся в 2020 году, Дмитрий Лопатин получил два года условно с таким же испытательным сроком по статье об умышленном причинении вреда средней тяжести здоровью из хулиганских побуждений с использованием оружия (п. "з" ч. 2. ст. 112 УК РФ). Приговор Лопатину вынесли 5 сентября в Центральном районном суде Барнаула.

Упавшую во время выступления в Барнауле цирковую гимнастку Марию Сметанову перевели из реанимации. Состояние девушки стабилизировалось, и дальше ее будут лечить в отделении тяжелой сочетанной травмы Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Прокуратура тем временем проводит проверку.

Знаменитые спортсмены Ирина Роднина и Алексей Смертин вместе с губернатором Виктором Томенко открыли фестиваль по дворовому футболу в Барнауле. Они поприветствовали участников турнира – девчонок и мальчишек, которые приехали из десятков российских регионов. Роднина и Смертин поблагодарили организаторов и отметили развитие спорта в крае.