Такой день. Снос киоска в центре Барнаула и вывоз мусора с Пивоварского водопада

О главных событиях на Алтае за 23 июля

23 июля 2026, 23:58, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Барнауле освободили муниципальный земельный участок на проспекте Красноармейском, где более десяти лет стоял киоск по ремонту обуви. Демонтаж объекта был проведен после вступления в силу судебного решения. Как пояснили судебные приставы, коммерческий киоск занимал муниципальную землю, что нарушало права граждан на свободное передвижение и использование городского пространства.

Берега и русло реки Пивоварки, долгие годы страдавшие от стихийных свалок бытовых и строительных отходов, подверглись масштабной расчистке. Восстановление Пивоварского водопада показало, каких результатов можно добиться, если бизнес, общественники и волонтеры объединят усилия для достижения общих целей.

Новый терминал аэропорта в Барнауле откроют в ближайшее время. Конкретная дата начала работы комплекса пока неизвестна. Сейчас идут последние отделочные работы. Фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина побывала внутри терминала и одна из первых среди жителей края оценила новые воздушные ворота Алтая.

Передвижная историческая выставка "Поезд Победы" прибудет в Барнаул 31 июля. Жители и гости краевой столицы смогут посетить экспозицию в течение трех дней — 31 июля, 1 и 2 августа. Выставочные мероприятия будут проходить ежедневно с 10:00 до 19:00.

Центральный районный суд Барнаула приступил к рассмотрению иска семьи Александра Анисимова, которого в начале 2000-х ошибочно обвинили в исчезновении абитуриенток. Родственники Анисимова требуют взыскать с Минфина России и Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю 70 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.