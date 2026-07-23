Семья ошибочно обвиненного по делу барнаульского маньяка добивается компенсации в суде
Адвокат семьи Иван Олексюк попросил закрыть процесс для журналистов
23 июля 2026, 20:33, ИА Амител
Центральный районный суд Барнаула приступил к рассмотрению иска семьи Александра Анисимова, которого в начале 2000-х ошибочно обвинили в исчезновении абитуриенток. По ходатайству истцов дальнейшее разбирательство будет проходить в закрытом режиме, пишет "Толк".
Родственники Анисимова требуют взыскать с Минфина России и Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю 70 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием.
На предварительном заседании присутствовали четверо родственников Анисимова, представители ответчиков, а также Следственного комитета по Алтайскому краю.
Адвокат семьи Иван Олексюк попросил закрыть процесс для журналистов, объяснив это тем, что в ходе рассмотрения будут исследоваться сведения, составляющие личную и семейную тайну, а также медицинские документы.
«Мотивируем [ходатайство] тем, что будут исследованы сведения, составляющие личную тайну, а также медицинские сведения. Более того, до настоящего времени факт уголовного преследования Анисимова вызывает тяжелые реакции у истцов в виде гипертонического криза, все принимается очень близко к сердцу. Мы будем показывать медицинские документы, фотографии, рассказывать личные подробности, и публичное обсуждение было бы тяжелым для истцов», — заявил адвокат.
Суд удовлетворил ходатайство.
«В соответствии с ч. 1 ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Таким образом, суд приходит к выводу о наличии законных оснований для удовлетворения ходатайства, поскольку для разрешения заявленных требований требуется выяснение вопросов, касающихся частной жизни истцов, их нравственных, психологических страданий, состояния здоровья, обстоятельств причинения детской травмы, а также иных сведений личного характера», — сказала судья Наталья Пчелкина.
Напомним, Александра Анисимова подозревали в исчезновении барнаульских абитуриенток в начале 2000-х. Во время следствия он покончил с собой. Спустя годы мужчину реабилитировали, после того как было установлено, что преступления совершил Виталий Манишин. Позднее суд признал Манишина виновным в 11 убийствах девушек, совершенных с 1989 по 2000 год, и приговорил его к 25 годам лишения свободы.
21:38:29 23-07-2026
70 лямов за жизнь невиновного человека... Мало!!!
23:15:53 23-07-2026
Семье хочется пожелать удачи. Но суд судом, а СК не хочет провести расследование, почему же невиновный человек был обвинён в преступлении, кто виновен в этом и установить истиную причину гибели.
12:33:50 24-07-2026
Гость (23:15:53 23-07-2026) Семье хочется пожелать удачи. Но суд судом, а СК не хочет пр...
Да уж, Бастрыкин тут почему-то помалкивает. А ведь это надо расследовать, это заставило бы лучше относиться к своим обязанностям в такой профессии. Ответственность же должна быть, на кону жизни людей, а родным невинно обвиненного просто отравили жизнь.
08:58:21 24-07-2026
По моему мнению ,истцы делают большую ошибку ,сделав этот процесс закрытым.При условии ,что это их действительное желание.Общественное мнение и гласность -большая сила.
12:34:46 24-07-2026
Афиноген (08:58:21 24-07-2026) По моему мнению ,истцы делают большую ошибку ,сделав этот пр...
Скорее всего , это не их условие. Заставили? Иначе вообще ничего?