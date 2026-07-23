Семья ошибочно обвиненного по делу барнаульского маньяка добивается компенсации в суде

Адвокат семьи Иван Олексюк попросил закрыть процесс для журналистов

23 июля 2026, 20:33, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Центральный районный суд Барнаула приступил к рассмотрению иска семьи Александра Анисимова, которого в начале 2000-х ошибочно обвинили в исчезновении абитуриенток. По ходатайству истцов дальнейшее разбирательство будет проходить в закрытом режиме, пишет "Толк".

Родственники Анисимова требуют взыскать с Минфина России и Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю 70 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием.

На предварительном заседании присутствовали четверо родственников Анисимова, представители ответчиков, а также Следственного комитета по Алтайскому краю.

Адвокат семьи Иван Олексюк попросил закрыть процесс для журналистов, объяснив это тем, что в ходе рассмотрения будут исследоваться сведения, составляющие личную и семейную тайну, а также медицинские документы.

«Мотивируем [ходатайство] тем, что будут исследованы сведения, составляющие личную тайну, а также медицинские сведения. Более того, до настоящего времени факт уголовного преследования Анисимова вызывает тяжелые реакции у истцов в виде гипертонического криза, все принимается очень близко к сердцу. Мы будем показывать медицинские документы, фотографии, рассказывать личные подробности, и публичное обсуждение было бы тяжелым для истцов», — заявил адвокат.

Суд удовлетворил ходатайство.

«В соответствии с ч. 1 ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Таким образом, суд приходит к выводу о наличии законных оснований для удовлетворения ходатайства, поскольку для разрешения заявленных требований требуется выяснение вопросов, касающихся частной жизни истцов, их нравственных, психологических страданий, состояния здоровья, обстоятельств причинения детской травмы, а также иных сведений личного характера», — сказала судья Наталья Пчелкина.

Напомним, Александра Анисимова подозревали в исчезновении барнаульских абитуриенток в начале 2000-х. Во время следствия он покончил с собой. Спустя годы мужчину реабилитировали, после того как было установлено, что преступления совершил Виталий Манишин. Позднее суд признал Манишина виновным в 11 убийствах девушек, совершенных с 1989 по 2000 год, и приговорил его к 25 годам лишения свободы.