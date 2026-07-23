Передвижная выставка "Поезд Победы" остановится в Барнауле 31 июля

Выставочные мероприятия будут проходить ежедневно с 10:00 до 19:00

23 июля 2026, 17:08, ИА Амител

Фрагмент экспозиции "Поезда Победы" / Фото: amic.ru

Передвижная историческая выставка "Поезд Победы" прибудет в Барнаул 31 июля. Жители и гости краевой столицы смогут посетить экспозицию в течение трех дней — 31 июля, 1 и 2 августа.

Выставочные мероприятия будут проходить ежедневно с 10:00 до 19:00.

«В основе экспозиции — трехмерные панорамы команды молодых художников „Невский баталист“: живописные полотна, макеты в натуральную величину и много предметного плана на расстоянии вытянутой руки. Маршрут по Поезду Победы — это переход от одного эпизода к другому. Предвоенные годы — Великая Отечественная — Победа: 13 тем и более 150 скульптур героев, у каждого из которых свой уникальный образ», — рассказали организаторы.

"Поезд Победы" представляет собой масштабный федеральный историко-просветительский проект, посвященный событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Его создали в рамках празднования 75-летия Победы и проведения в России Года памяти и славы.

Реализация проекта продолжается и в 2026 году. Передвижная экспозиция путешествует по российским городам, знакомя посетителей с историей военных лет и сохраняя память о событиях Великой Отечественной войны.

Для входа на "Поезд Победы" необходим электронный билет, который можно получить на сайте: https://poyezd-pobedy.ru/.