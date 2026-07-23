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В Барнауле с берегов Пивоварского водопада вывезли 150 грузовиков мусора

Таких результатов удалось добиться, объединив усилия бизнеса, общественников и волонтеров

23 июля 2026, 10:25, ИА Амител

Уборка мусора на Пивоварском водопаде / Фото: соцсети руководителя регионального представительства ВООП по Алтайскому краю

Берега и русло реки Пивоварки, долгие годы страдавшие от стихийных свалок бытовых и строительных отходов, подверглись масштабной расчистке, сообщает региональное представительство Всероссийского общества охраны природы (ВООП) по Алтайскому краю. 

Экологический статус этого места, включая знаменитый Пивоварский водопад, долгое время оставался одной из самых острых проблем для Барнаула. Обычные субботники приносили лишь временный эффект: мусор быстро скапливался на прежних местах.

Однако в этот раз в уборке завалов участвовали сотрудники "Росводоканала Барнаул", регионального оператора по обращению с ТКО, представители Всероссийского общества охраны природы, организаторы экошколы "Чистые берега" и студенческие отряды.

«Благодаря совместным усилиям <...> удалось вывезти около 150 грузовиков мусора и укрепить береговую линию, для чего завезли 500 машин грунта. Это стало первым шагом к восстановлению экосистемы малой реки», — сообщили на сайте ВООП.

По словам руководителя регионального представительства ВООП по Алтайскому краю Сергея Тастана, восстановление Пивоварского водопада показало, каких результатов можно добиться, если бизнес, общественники и волонтеры объединят усилия для достижения общих целей. 

«Сейчас мы видим реальные изменения, которые станут основой для дальнейшего восстановления природной территории», — отметил он. 

Барнаул Экология Хорошие новости
       

Комментарии 25

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RUS22

10:28:49 23-07-2026

больше только зимой снега администрации вывозят...

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гость

10:31:17 23-07-2026

какие молодцы!

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Табачников

10:45:16 23-07-2026

Поди ещё и все закладки повыбрасывали?

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Артем

10:54:29 23-07-2026

Ребята конечно большие молодцы, восхищаюсь такому труду. Но чертовы люмпены сделают свое дело и спустя короткое время все будет вновь загажено.

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Мусик

11:18:21 23-07-2026

Артем (10:54:29 23-07-2026) Ребята конечно большие молодцы, восхищаюсь такому труду. Но ... это уж точно. Акакий с Повсекакием спецы по замусориванию укромных ест. Уж очень любят пиво с полтарашек сосать.

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Гость

11:35:58 23-07-2026

Мусик (11:18:21 23-07-2026) это уж точно. Акакий с Повсекакием спецы по замусориванию ук... И жженой свининой на всю округу вонять?

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Анемподист

11:39:37 23-07-2026

Мусик (11:18:21 23-07-2026) это уж точно. Акакий с Повсекакием спецы по замусориванию ук... Василий Алибабаевич тоже там был замечен.

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Дед Щукарь

11:52:38 23-07-2026

Мусик (11:18:21 23-07-2026) это уж точно. Акакий с Повсекакием спецы по замусориванию ук... Почему не заслуженно забыт Афиноген? Он намбер ван по опустошению полтарашек и разбрасыванию мусора

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Musik

12:19:02 23-07-2026

Дед Щукарь (11:52:38 23-07-2026) Почему не заслуженно забыт Афиноген? Он намбер ван по опусто... Это был поддельный Мусик. А я настоящий, я хороший.

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Musik

12:40:53 23-07-2026

Musik (12:19:02 23-07-2026) Это был поддельный Мусик. А я настоящий, я хороший. ... Сам ты поддельный! Самозванец!

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Musik

13:13:54 23-07-2026

Musik (12:40:53 23-07-2026) Сам ты поддельный! Самозванец!... От самозванца слышу! Вот так!

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Мусик

13:29:34 23-07-2026

Musik (13:13:54 23-07-2026) От самозванца слышу! Вот так!... мусики плодятся как кролики.

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Musik

13:57:10 23-07-2026

Мусик (13:29:34 23-07-2026) мусики плодятся как кролики.... Нет, как блохастые кошки.

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Мусик

13:43:58 23-07-2026

Musik (13:13:54 23-07-2026) От самозванца слышу! Вот так!... "Их бин я я фольксваген наркоман"

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Гость

10:58:10 23-07-2026

Молодцы.

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Гость

11:08:01 23-07-2026

"восстановление Пивоварского водопада показало, каких результатов можно добиться, если бизнес, общественники и волонтеры объединят усилия для достижения общих целей" - результата по факту нет, так как не устранена сама возможность загаживать берег. 150 грузовиков сейчас, 200 грузовиков через месяц - это не результат, это сизифов труд в чистом виде. Просто постоянные уборщики за свиньями.

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Гость

11:10:25 23-07-2026

Надо отслеживать и штрафовать загрязнителей, а так - это бесполезный труд

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Гость

11:37:19 23-07-2026

Гость (11:10:25 23-07-2026) Надо отслеживать и штрафовать загрязнителей, а так - это бес... А лучше брать за жабры и заставлять убирать всё это на общественных работах.

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Гость

13:27:58 23-07-2026

"Пивоварский водопад" звучит отвратительно. Во первых сочетание слов "пиво варим" уже пропаганда алкоголизма. Во вторых "водопад" слишком пафосно для этого подтекающего бачка канализации. Пусть это будет просто "ховнослив".

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будет красиво-хорошо.

17:57:53 23-07-2026

Гость (13:27:58 23-07-2026) "Пивоварский водопад" звучит отвратительно. Во первых сочета... вам отказано в экскурсии на местную достопримечательность.
гоу хоум на Ниагарский водопад, мистер.

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найди отличия

13:31:15 23-07-2026

150 и 500.
грузовики ИФА, позднесоветские, предперестроечные дизельные ГДР овские, зелёные.
С. Тастан-пасечник, депутат, общественик?
и когда всё успевает.
ещё и шеф водопада.

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Мусик

13:53:18 23-07-2026

найди отличия (13:31:15 23-07-2026) 150 и 500.грузовики ИФА, позднесоветские, предперестроеч... я прикинул - там если генератор поставить 12КВт выдать можно.
и на майнинг.
не густо конечно, но на пивасик хватит если кто займется.

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Гость

13:57:51 23-07-2026

найди отличия (13:31:15 23-07-2026) 150 и 500.грузовики ИФА, позднесоветские, предперестроеч...
Мне одному кажется, что это какой-то набор слов без смысла?

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если есть голова.

17:54:13 23-07-2026

Гость (13:57:51 23-07-2026) Мне одному кажется, что это какой-то набор слов без смыс... в школе учатся складывать слова в предложения.
читая предложения вникаешь в смысл написанного или сказанного.

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Гость

14:33:37 23-07-2026

5 мусиков? Так только над соцязвой из банки прикалывались.

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