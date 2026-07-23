В Барнауле с берегов Пивоварского водопада вывезли 150 грузовиков мусора
Таких результатов удалось добиться, объединив усилия бизнеса, общественников и волонтеров
23 июля 2026, 10:25, ИА Амител
Берега и русло реки Пивоварки, долгие годы страдавшие от стихийных свалок бытовых и строительных отходов, подверглись масштабной расчистке, сообщает региональное представительство Всероссийского общества охраны природы (ВООП) по Алтайскому краю.
Экологический статус этого места, включая знаменитый Пивоварский водопад, долгое время оставался одной из самых острых проблем для Барнаула. Обычные субботники приносили лишь временный эффект: мусор быстро скапливался на прежних местах.
Однако в этот раз в уборке завалов участвовали сотрудники "Росводоканала Барнаул", регионального оператора по обращению с ТКО, представители Всероссийского общества охраны природы, организаторы экошколы "Чистые берега" и студенческие отряды.
«Благодаря совместным усилиям <...> удалось вывезти около 150 грузовиков мусора и укрепить береговую линию, для чего завезли 500 машин грунта. Это стало первым шагом к восстановлению экосистемы малой реки», — сообщили на сайте ВООП.
По словам руководителя регионального представительства ВООП по Алтайскому краю Сергея Тастана, восстановление Пивоварского водопада показало, каких результатов можно добиться, если бизнес, общественники и волонтеры объединят усилия для достижения общих целей.
«Сейчас мы видим реальные изменения, которые станут основой для дальнейшего восстановления природной территории», — отметил он.
10:28:49 23-07-2026
больше только зимой снега администрации вывозят...
10:31:17 23-07-2026
какие молодцы!
10:45:16 23-07-2026
Поди ещё и все закладки повыбрасывали?
10:54:29 23-07-2026
Ребята конечно большие молодцы, восхищаюсь такому труду. Но чертовы люмпены сделают свое дело и спустя короткое время все будет вновь загажено.
11:18:21 23-07-2026
Артем (10:54:29 23-07-2026) Ребята конечно большие молодцы, восхищаюсь такому труду. Но ... это уж точно. Акакий с Повсекакием спецы по замусориванию укромных ест. Уж очень любят пиво с полтарашек сосать.
11:35:58 23-07-2026
Мусик (11:18:21 23-07-2026) это уж точно. Акакий с Повсекакием спецы по замусориванию ук... И жженой свининой на всю округу вонять?
11:39:37 23-07-2026
Мусик (11:18:21 23-07-2026) это уж точно. Акакий с Повсекакием спецы по замусориванию ук... Василий Алибабаевич тоже там был замечен.
11:52:38 23-07-2026
Мусик (11:18:21 23-07-2026) это уж точно. Акакий с Повсекакием спецы по замусориванию ук... Почему не заслуженно забыт Афиноген? Он намбер ван по опустошению полтарашек и разбрасыванию мусора
12:19:02 23-07-2026
Дед Щукарь (11:52:38 23-07-2026) Почему не заслуженно забыт Афиноген? Он намбер ван по опусто... Это был поддельный Мусик. А я настоящий, я хороший.
12:40:53 23-07-2026
Musik (12:19:02 23-07-2026) Это был поддельный Мусик. А я настоящий, я хороший. ... Сам ты поддельный! Самозванец!
13:13:54 23-07-2026
Musik (12:40:53 23-07-2026) Сам ты поддельный! Самозванец!... От самозванца слышу! Вот так!
13:29:34 23-07-2026
Musik (13:13:54 23-07-2026) От самозванца слышу! Вот так!... мусики плодятся как кролики.
13:57:10 23-07-2026
Мусик (13:29:34 23-07-2026) мусики плодятся как кролики.... Нет, как блохастые кошки.
13:43:58 23-07-2026
Musik (13:13:54 23-07-2026) От самозванца слышу! Вот так!... "Их бин я я фольксваген наркоман"
10:58:10 23-07-2026
Молодцы.
11:08:01 23-07-2026
"восстановление Пивоварского водопада показало, каких результатов можно добиться, если бизнес, общественники и волонтеры объединят усилия для достижения общих целей" - результата по факту нет, так как не устранена сама возможность загаживать берег. 150 грузовиков сейчас, 200 грузовиков через месяц - это не результат, это сизифов труд в чистом виде. Просто постоянные уборщики за свиньями.
11:10:25 23-07-2026
Надо отслеживать и штрафовать загрязнителей, а так - это бесполезный труд
11:37:19 23-07-2026
Гость (11:10:25 23-07-2026) Надо отслеживать и штрафовать загрязнителей, а так - это бес... А лучше брать за жабры и заставлять убирать всё это на общественных работах.
13:27:58 23-07-2026
"Пивоварский водопад" звучит отвратительно. Во первых сочетание слов "пиво варим" уже пропаганда алкоголизма. Во вторых "водопад" слишком пафосно для этого подтекающего бачка канализации. Пусть это будет просто "ховнослив".
17:57:53 23-07-2026
Гость (13:27:58 23-07-2026) "Пивоварский водопад" звучит отвратительно. Во первых сочета... вам отказано в экскурсии на местную достопримечательность.
гоу хоум на Ниагарский водопад, мистер.
13:31:15 23-07-2026
150 и 500.
грузовики ИФА, позднесоветские, предперестроечные дизельные ГДР овские, зелёные.
С. Тастан-пасечник, депутат, общественик?
и когда всё успевает.
ещё и шеф водопада.
13:53:18 23-07-2026
найди отличия (13:31:15 23-07-2026) 150 и 500.грузовики ИФА, позднесоветские, предперестроеч... я прикинул - там если генератор поставить 12КВт выдать можно.
и на майнинг.
не густо конечно, но на пивасик хватит если кто займется.
13:57:51 23-07-2026
найди отличия (13:31:15 23-07-2026) 150 и 500.грузовики ИФА, позднесоветские, предперестроеч...
Мне одному кажется, что это какой-то набор слов без смысла?
17:54:13 23-07-2026
Гость (13:57:51 23-07-2026) Мне одному кажется, что это какой-то набор слов без смыс... в школе учатся складывать слова в предложения.
читая предложения вникаешь в смысл написанного или сказанного.
14:33:37 23-07-2026
5 мусиков? Так только над соцязвой из банки прикалывались.