В Барнауле с берегов Пивоварского водопада вывезли 150 грузовиков мусора

Таких результатов удалось добиться, объединив усилия бизнеса, общественников и волонтеров

23 июля 2026, 10:25, ИА Амител

Уборка мусора на Пивоварском водопаде / Фото: соцсети руководителя регионального представительства ВООП по Алтайскому краю

Берега и русло реки Пивоварки, долгие годы страдавшие от стихийных свалок бытовых и строительных отходов, подверглись масштабной расчистке, сообщает региональное представительство Всероссийского общества охраны природы (ВООП) по Алтайскому краю.

Экологический статус этого места, включая знаменитый Пивоварский водопад, долгое время оставался одной из самых острых проблем для Барнаула. Обычные субботники приносили лишь временный эффект: мусор быстро скапливался на прежних местах.

Однако в этот раз в уборке завалов участвовали сотрудники "Росводоканала Барнаул", регионального оператора по обращению с ТКО, представители Всероссийского общества охраны природы, организаторы экошколы "Чистые берега" и студенческие отряды.

«Благодаря совместным усилиям <...> удалось вывезти около 150 грузовиков мусора и укрепить береговую линию, для чего завезли 500 машин грунта. Это стало первым шагом к восстановлению экосистемы малой реки», — сообщили на сайте ВООП.

По словам руководителя регионального представительства ВООП по Алтайскому краю Сергея Тастана, восстановление Пивоварского водопада показало, каких результатов можно добиться, если бизнес, общественники и волонтеры объединят усилия для достижения общих целей.