В центре Барнаула убрали киоск по ремонту обуви после решения суда

Речь идет об участке по адресу проспект Красноармейский, 24

23 июля 2026, 07:00, ИА Амител

Место, где стоял киоск / Фото: ГУФССП России по Алтайскому краю

В Барнауле освободили муниципальный земельный участок на проспекте Красноармейском, где более десяти лет стоял киоск по ремонту обуви. Демонтаж объекта был проведен после вступления в силу судебного решения, сообщили в ГУ ФССП России по Алтайскому краю.

Речь идет об участке по адресу проспект Красноармейский, 24. Суд обязал местного жителя освободить территорию, демонтировав расположенный на ней объект бытового обслуживания.

Как пояснили судебные приставы, коммерческий киоск занимал муниципальную землю, что нарушало права граждан на свободное передвижение и использование городского пространства.

После вступления решения суда в законную силу судебный пристав-исполнитель выехал на место и установил, что требования исполнены в полном объеме: киоск демонтирован, а земельный участок освобожден.

По данным открытых онлайн-карт, объект по ремонту обуви находился на этом месте более десяти лет. Согласно сведениям из открытых источников, в киоске работал индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в 2006 году, одним из основных видов деятельности которого был ремонт обуви и изделий из кожи.