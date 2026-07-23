В центре Барнаула убрали киоск по ремонту обуви после решения суда
Речь идет об участке по адресу проспект Красноармейский, 24
23 июля 2026, 07:00, ИА Амител
В Барнауле освободили муниципальный земельный участок на проспекте Красноармейском, где более десяти лет стоял киоск по ремонту обуви. Демонтаж объекта был проведен после вступления в силу судебного решения, сообщили в ГУ ФССП России по Алтайскому краю.
Речь идет об участке по адресу проспект Красноармейский, 24. Суд обязал местного жителя освободить территорию, демонтировав расположенный на ней объект бытового обслуживания.
Как пояснили судебные приставы, коммерческий киоск занимал муниципальную землю, что нарушало права граждан на свободное передвижение и использование городского пространства.
После вступления решения суда в законную силу судебный пристав-исполнитель выехал на место и установил, что требования исполнены в полном объеме: киоск демонтирован, а земельный участок освобожден.
По данным открытых онлайн-карт, объект по ремонту обуви находился на этом месте более десяти лет. Согласно сведениям из открытых источников, в киоске работал индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в 2006 году, одним из основных видов деятельности которого был ремонт обуви и изделий из кожи.
08:02:15 23-07-2026
Ну вот освободили этот пятачок, и граждане соблюдая свое право сразу свободнее передвигаться стали и городское пространство краше теперь. Только куда теперь граждане пойдут обувь ремонтировать?
10:18:49 23-07-2026
Интэрэсно (08:02:15 23-07-2026) Ну вот освободили этот пятачок, и граждане соблюдая свое пра... Не нужно ремонтировать - надо покупать чаще новое.
Это я озвучил негласную позицию в отношении всех ремонтных мастерских - они мешают торгашам поднимать продажи...
12:01:20 23-07-2026
@ (10:18:49 23-07-2026) Не нужно ремонтировать - надо покупать чаще новое.Это я ... Да и без позиций торгашей они закроются. Хотел поменять стельки в кроссовках (никакие не вшитые, а обычные вкладные, приклеенные соплями), так в трех киосках запросили цену больше, чем половина стоимости самих кроссовок. Пошел и купил новые.
12:42:23 23-07-2026
Гость (12:01:20 23-07-2026) Да и без позиций торгашей они закроются. Хотел поменять стел... Чушь.
08:02:21 23-07-2026
Кому помешал? 😡
11:09:15 23-07-2026
Сергей😎 (08:02:21 23-07-2026) Кому помешал? 😡... приближенным к властям торгашам. обувь не нужно ремонтировать, а только покупать новую, да.
08:04:30 23-07-2026
Судя по фото, "общественное пространство" очень сильно похорошело после этого. И станет ещё красивее к концу лета.
😁
08:55:40 23-07-2026
Если киоск на муниципальной земле,то нарушает право граждан на свободное передвижение?
Ловко сформулировано! Так они все на муниципальной земле расположены!(или я ошибаюсь?)
09:13:35 23-07-2026
Сколько себя помню, ремонт обуви располагался в полуподвальном помещении этого деревянного здания (видного на фото). Вход был с угла. Выселили?
09:37:20 23-07-2026
Гость (09:13:35 23-07-2026) Сколько себя помню, ремонт обуви располагался в полуподвальн...
Это в другом доме
09:19:07 23-07-2026
Так этот киоск ,делая пользу для граждан,оказывается мешал гулять на его месте?Что за нелепые причины?Где работа прокуратуры?И почему муниципальная земля не должна нести пользу для граждан?
09:33:01 23-07-2026
Ну надо же, а вот то, что к зданию на Попова 43а, в котором находится то ли аптека, то ли подпольный игровой зал внезапно сделали пристройку такого же размера как само здание, перегородив практически весь тротуар, муниципалитет что-то не волнует
10:17:31 23-07-2026
Гость (09:33:01 23-07-2026) Ну надо же, а вот то, что к зданию на Попова 43а, в котором ... Это другое (С)
10:04:59 23-07-2026
Я однажды на Потоке, на Чудненко, сдал в такой киоск сапог жены, сделать молнию. Прихожу через два дня, а там другой человек показывает на кучу обуви в углу и говорит - найди свой. Оказывается хозяин-мастер поехал в свой аул на родину на несколько дней, в это время злоумышленник взломал ларек, привел туда женщин легкого поведения и несколько дней брал заказы, чтобы им платить и покупать алкоголь. Но в полицию хозяин не сообщил, тупо все заказы выполнил.
10:18:53 23-07-2026
Гость (10:04:59 23-07-2026) Я однажды на Потоке, на Чудненко, сдал в такой киоск сапог ж... захватывающая сториз.
как сапог-то, как? нашли?
10:28:02 23-07-2026
На пр-те Ленина, четная сторона, между пл.Октября и ул. Профинтерна, установили павильон "Цветы" прямо на тротуаре, остался проход около метра. Прежний павильон стоял иначе и не мешал проходу.
Администрация города Барнаула, прошу считать это обращением.
10:28:25 23-07-2026
А вот к примеру электросамокаты тоже нарушают право граждан на свободное передвижение, но их почему то не убирают с улиц?
11:14:40 23-07-2026
Гость (10:28:25 23-07-2026) А вот к примеру электросамокаты тоже нарушают право граждан... + много! и не только самокаты. сейчас по тротуарам гоняют на таких огромных электро-дурах, размером с мотоцикл, что уже реально страшно за себя, но особенно за детей и пожилых. движение на тротуарах не меньше, чем на дорогах! почему это допускается?! если такой агрегат налетит на человека, то это минимум инвалидность! я просто в шоке...
11:37:39 23-07-2026
А чинить обувь будет пристав исполнитель, или чиновник, по чьей инициативе город стал краше и свободнее? А сапожника и его детей кто будет кормить, WB или OZON?