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В центре Барнаула убрали киоск по ремонту обуви после решения суда

Речь идет об участке по адресу проспект Красноармейский, 24

23 июля 2026, 07:00, ИА Амител

Место, где стоял киоск / Фото: ГУФССП России по Алтайскому краю
Место, где стоял киоск / Фото: ГУФССП России по Алтайскому краю

В Барнауле освободили муниципальный земельный участок на проспекте Красноармейском, где более десяти лет стоял киоск по ремонту обуви. Демонтаж объекта был проведен после вступления в силу судебного решения, сообщили в ГУ ФССП России по Алтайскому краю.

Речь идет об участке по адресу проспект Красноармейский, 24. Суд обязал местного жителя освободить территорию, демонтировав расположенный на ней объект бытового обслуживания.

Как пояснили судебные приставы, коммерческий киоск занимал муниципальную землю, что нарушало права граждан на свободное передвижение и использование городского пространства.

После вступления решения суда в законную силу судебный пристав-исполнитель выехал на место и установил, что требования исполнены в полном объеме: киоск демонтирован, а земельный участок освобожден.

По данным открытых онлайн-карт, объект по ремонту обуви находился на этом месте более десяти лет. Согласно сведениям из открытых источников, в киоске работал индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в 2006 году, одним из основных видов деятельности которого был ремонт обуви и изделий из кожи.

Барнаул суд снос зданий
       

Комментарии 19

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Интэрэсно

08:02:15 23-07-2026

Ну вот освободили этот пятачок, и граждане соблюдая свое право сразу свободнее передвигаться стали и городское пространство краше теперь. Только куда теперь граждане пойдут обувь ремонтировать?

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@

10:18:49 23-07-2026

Интэрэсно (08:02:15 23-07-2026) Ну вот освободили этот пятачок, и граждане соблюдая свое пра... Не нужно ремонтировать - надо покупать чаще новое.
Это я озвучил негласную позицию в отношении всех ремонтных мастерских - они мешают торгашам поднимать продажи...

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Гость

12:01:20 23-07-2026

@ (10:18:49 23-07-2026) Не нужно ремонтировать - надо покупать чаще новое.Это я ... Да и без позиций торгашей они закроются. Хотел поменять стельки в кроссовках (никакие не вшитые, а обычные вкладные, приклеенные соплями), так в трех киосках запросили цену больше, чем половина стоимости самих кроссовок. Пошел и купил новые.

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Николай

12:42:23 23-07-2026

Гость (12:01:20 23-07-2026) Да и без позиций торгашей они закроются. Хотел поменять стел... Чушь.

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Сергей😎

08:02:21 23-07-2026

Кому помешал? 😡

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Элен без ребят

11:09:15 23-07-2026

Сергей😎 (08:02:21 23-07-2026) Кому помешал? 😡... приближенным к властям торгашам. обувь не нужно ремонтировать, а только покупать новую, да.

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Кхм...

08:04:30 23-07-2026

Судя по фото, "общественное пространство" очень сильно похорошело после этого. И станет ещё красивее к концу лета.
😁

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Гнида

08:55:40 23-07-2026

Если киоск на муниципальной земле,то нарушает право граждан на свободное передвижение?
Ловко сформулировано! Так они все на муниципальной земле расположены!(или я ошибаюсь?)

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Гость

09:13:35 23-07-2026

Сколько себя помню, ремонт обуви располагался в полуподвальном помещении этого деревянного здания (видного на фото). Вход был с угла. Выселили?

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Гость

09:37:20 23-07-2026

Гость (09:13:35 23-07-2026) Сколько себя помню, ремонт обуви располагался в полуподвальн...
Это в другом доме

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Африканыч

09:19:07 23-07-2026

Так этот киоск ,делая пользу для граждан,оказывается мешал гулять на его месте?Что за нелепые причины?Где работа прокуратуры?И почему муниципальная земля не должна нести пользу для граждан?

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Гость

09:33:01 23-07-2026

Ну надо же, а вот то, что к зданию на Попова 43а, в котором находится то ли аптека, то ли подпольный игровой зал внезапно сделали пристройку такого же размера как само здание, перегородив практически весь тротуар, муниципалитет что-то не волнует

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@

10:17:31 23-07-2026

Гость (09:33:01 23-07-2026) Ну надо же, а вот то, что к зданию на Попова 43а, в котором ... Это другое (С)

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Гость

10:04:59 23-07-2026

Я однажды на Потоке, на Чудненко, сдал в такой киоск сапог жены, сделать молнию. Прихожу через два дня, а там другой человек показывает на кучу обуви в углу и говорит - найди свой. Оказывается хозяин-мастер поехал в свой аул на родину на несколько дней, в это время злоумышленник взломал ларек, привел туда женщин легкого поведения и несколько дней брал заказы, чтобы им платить и покупать алкоголь. Но в полицию хозяин не сообщил, тупо все заказы выполнил.

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Мусик

10:18:53 23-07-2026

Гость (10:04:59 23-07-2026) Я однажды на Потоке, на Чудненко, сдал в такой киоск сапог ж... захватывающая сториз.
как сапог-то, как? нашли?

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Гость

10:28:02 23-07-2026

На пр-те Ленина, четная сторона, между пл.Октября и ул. Профинтерна, установили павильон "Цветы" прямо на тротуаре, остался проход около метра. Прежний павильон стоял иначе и не мешал проходу.
Администрация города Барнаула, прошу считать это обращением.

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Гость

10:28:25 23-07-2026

А вот к примеру электросамокаты тоже нарушают право граждан на свободное передвижение, но их почему то не убирают с улиц?

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Элен без ребят

11:14:40 23-07-2026

Гость (10:28:25 23-07-2026) А вот к примеру электросамокаты тоже нарушают право граждан... + много! и не только самокаты. сейчас по тротуарам гоняют на таких огромных электро-дурах, размером с мотоцикл, что уже реально страшно за себя, но особенно за детей и пожилых. движение на тротуарах не меньше, чем на дорогах! почему это допускается?! если такой агрегат налетит на человека, то это минимум инвалидность! я просто в шоке...

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Гость

11:37:39 23-07-2026

А чинить обувь будет пристав исполнитель, или чиновник, по чьей инициативе город стал краше и свободнее? А сапожника и его детей кто будет кормить, WB или OZON?

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