Такой день. Танцы на улицах Рубцовска и несчастный случай на охоте

Главные новости в Алтайском крае 5 ноября

05 ноября 2023, 23:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Утренняя авария, которая произошла в Барнауле, оказалась смертельной.

Около шести утра мужчина за рулем автомобиля Toyota Corona не справился с управлением на улице Попова. Он врезался в препятствие, после чего машину опрокинуло.

Сообщается, что в результате аварии водитель иномарки погиб на месте. Подробности случившегося выясняют правоохранители.

Двое подростков из Рубцовска организовали школу танцев и проводят уроки прямо на улице.

Парни – студенты колледжей, которые несколько лет назад увлеклись шаффлом. Увидели видео в интернете, нашли обучающие ролики, стали снимать, выкладывать в Сеть и несколько раз даже попадали в рекомендации.

В Рубцовске учиться такому танцу негде, так что студенты решили учить всех желающих сами. Просили у местных чиновников помещение – не получили.

Пока тренировки проходят там, где есть гладкая плитка. В будущем парни мечтают перебраться в Новосибирск и открыть свою настоящую школу танцев.

В Бийском районе подросток погиб во время охоты.

Местные жители отправились на охоту в селе Усятское Бийского района. 30-летний мужчина не разрядил ружье, сел с ним в машину и произошел выстрел.

Травму в результате происшествия получил несовершеннолетний. Он скончался в больнице, врачи не смогли его спасти.