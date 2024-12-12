Такой день. Крупный пожар, повлекший отключение света, воды и отопления

О главных событиях в Алтайском крае за 12 декабря

12 декабря 2024, 23:30, ИА Амител

Пожар на складе в Барнауле / Фото: Владимир Игнатов / "Про пожарных и спасателей"

Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за срыва сроков строительства школы № 31 в Бийске.

В Барнауле произошла массовая автомобильная авария у онкодиспансера "Надежда" на Змеиногорском тракте.

Днем 12 декабря вспыхнул пожар в барнаульском автосервисе по адресу 9-й Заводской проезд, 5г/3.

На месте работало более сотни специалистов и 28 единиц техники. В ликвидации пожара в том числе участвовало два поезда Западно-Сибирской железной дороги. Они доставили 206 тонн воды и 5,7 тонны пены.

Из-за пожара часть Барнаула лишилась света и воды. Позже подачу электроэнергии и водоснабжение восстановили.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк проводит оперативное совещание в связи с пожаром на складе.

Глава города поставил на особый контроль ситуацию по устранению последствий крупного пожара в Барнауле.

У части горожан возникли проблемы с отоплением.

Спасатели ликвидировали открытое горение. Сил и средств достаточно, отметили в МЧС.