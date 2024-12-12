Что стало причиной этого неожиданного "апокалипсиса"?

12 декабря 2024, 20:27, ИА Амител

Лампочка в темноте / Фото: unsplash.com

В Барнауле в четверг вечером, 12 декабря, во многих жилых домах неожиданно пропали электроэнергия и вода.

Почему это произошло и что стало причиной – читайте в нашем материале.

1 Почему отключилось электричество? Причиной стал крупный пожар на складе стройматериалов в 9-м Заводском проезде. "Одну линию отключили для обеспечения безопасности работ. Вторая линия отключилась из-за перекрытия изоляции по продуктам горения", – рассказали в компании "Россети Сибирь". Специалисты занимаются аварийно-восстановительными работами.

2 Почему отключилось водоснабжение? Проблема с водоснабжением в Барнауле была вызвана перебоями с электроэнергией. "Из-за перебоев с электроэнергией произошло кратковременное отключение водоснабжения. В настоящее время проблема устранена", – рассказали в компании "Росводоканал Барнаул". Сейчас насосные станции работают в штатном режиме.

3 Где пропало электричество? В связи с пожаром ограничена подача электроэнергии у части жителей Ленинского и Железнодорожного районов, в границах улиц Юрина, Малахова, Исакова, А. Петрова, Островского, Северо-Западной, части поселка Осипенко. "Под ограничение попали восемь больниц (на резервном электроснабжении), поликлиника, 20 детских садов, семь школ, 258 многоквартирных жилых домов и 2203 частных жилых дома, всего около 62 тысяч человек", – сообщили в администрации города.