Почему в Барнауле отключился свет и пропала вода?
Что стало причиной этого неожиданного "апокалипсиса"?
12 декабря 2024, 20:27, ИА Амител
В Барнауле в четверг вечером, 12 декабря, во многих жилых домах неожиданно пропали электроэнергия и вода.
Почему это произошло и что стало причиной – читайте в нашем материале.
Почему отключилось электричество?
Причиной стал крупный пожар на складе стройматериалов в 9-м Заводском проезде.
"Одну линию отключили для обеспечения безопасности работ. Вторая линия отключилась из-за перекрытия изоляции по продуктам горения", – рассказали в компании "Россети Сибирь".
Специалисты занимаются аварийно-восстановительными работами.
Почему отключилось водоснабжение?
Проблема с водоснабжением в Барнауле была вызвана перебоями с электроэнергией.
"Из-за перебоев с электроэнергией произошло кратковременное отключение водоснабжения. В настоящее время проблема устранена", – рассказали в компании "Росводоканал Барнаул".
Сейчас насосные станции работают в штатном режиме.
Где пропало электричество?
В связи с пожаром ограничена подача электроэнергии у части жителей Ленинского и Железнодорожного районов, в границах улиц Юрина, Малахова, Исакова, А. Петрова, Островского, Северо-Западной, части поселка Осипенко.
"Под ограничение попали восемь больниц (на резервном электроснабжении), поликлиника, 20 детских садов, семь школ, 258 многоквартирных жилых домов и 2203 частных жилых дома, всего около 62 тысяч человек", – сообщили в администрации города.
Что за пожар на складе?
Днем 12 декабря произошел пожар на складе стройматериалов. Изначально площадь возгорания составила 300 квадратных метров, однако к вечеру она увеличилась до 3000 квадратных метров. На месте возгорания работали 106 специалистов и 28 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.
На данный момент пожар удалось локализовать. Специалисты проводят замеры воздуха на предмет превышения концентрации вредных веществ.
20:50:11 12-12-2024
"Ворая линия отключилась из-за перекрытия изоляции по продуктам горения".
Это как понимать?
Одну линию значит отключили мчсники, а вторая в итоге не выдержала всю нагрузку, так как погорела изоляция, так что ли?
Замечательно.
Такое ощущение, что у нас вообще специалистов своего дела не осталось.
21:07:56 12-12-2024
Гость (20:50:11 12-12-2024) "Ворая линия отключилась из-за перекрытия изоляции по продук... Таких как вы спецов бы поменьше.
21:32:49 12-12-2024
Гость (20:50:11 12-12-2024) "Ворая линия отключилась из-за перекрытия изоляции по продук... Если понимания физики процесса 0, то поискали бы в гугле что это такое. Продукты горения, грубо говоря, закоптили все изоляторы, которыми линия отделена от опоры, что позволило электрическому току течь свободно по этим продуктам горения, таким образом замыкая линию на землю или фазы между собой. Какой чудесный мир открывается если физику в школе прогуливать.
07:58:04 13-12-2024
Гость (21:32:49 12-12-2024) Если понимания физики процесса 0, то поискали бы в гугле что... Напрасно иронизируешь, умник. Фраза построена не по-русски, поэтому вопросы закономерны. Может, узкому кругу пожарных и энергетических специалистов и понятен такой жаргон, но обычному человеку, грамотному и пытающемуся понимать написанное, не понятен смысл явления из этой фразы. Теперь ясно. Пытайтесь выражаться понятно для масс, СМИ