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У части жителей Барнаула возникли проблемы с отоплением

Из-за крупного пожара произошло отключение бойлерных подстанций

12 декабря 2024, 21:35, ИА Амител

Батарея, отопление / Фото: amic.ru
Батарея, отопление / Фото: amic.ru

В Барнауле из-за крупного пожара в 9-м Заводском проезде несколько улиц отключили от подачи электроэнергии. У части горожан возникли проблемы с отоплением. Об этом сообщает городская администрация.

"Сейчас из-за отключения электричества у части потребителей наблюдаются перебои с отоплением из-за отключения бойлерных подстанций", – рассказали в мэрии.

Вячеслав Франк поручил главам районов держать ситуацию с отоплением в жилых домах на особом контроле. Поручение глава Барнаула дал на прошедшем оперативном совещании.

Где в Барнауле нет света?

Электроэнергию отключили у части жителей Ленинского и Железнодорожного районов в границах улиц:

  • Юрина;
  • Малахова;
  • Исакова;
  • Антона Петрова;
  • Островского;
  • Северо-Западная.

Без электроэнергии также осталась часть жителей поселка Осипенко.

"Под ограничение попали восемь больниц (на резервном электроснабжении), поликлиника, 20 детских садов, семь школ, 258 многоквартирных жилых домов и 2203 частных жилых дома, всего около 62 тысяч человек", – сообщил замглавы администрации города по обеспечению безопасности населения и информации Игорь Лисин.

Барнаул чрезвычайное происшествие отопление
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