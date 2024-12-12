У части жителей Барнаула возникли проблемы с отоплением

Из-за крупного пожара произошло отключение бойлерных подстанций

12 декабря 2024, 21:35, ИА Амител

Батарея, отопление / Фото: amic.ru

В Барнауле из-за крупного пожара в 9-м Заводском проезде несколько улиц отключили от подачи электроэнергии. У части горожан возникли проблемы с отоплением. Об этом сообщает городская администрация.

"Сейчас из-за отключения электричества у части потребителей наблюдаются перебои с отоплением из-за отключения бойлерных подстанций", – рассказали в мэрии.

Вячеслав Франк поручил главам районов держать ситуацию с отоплением в жилых домах на особом контроле. Поручение глава Барнаула дал на прошедшем оперативном совещании.

Где в Барнауле нет света?

Электроэнергию отключили у части жителей Ленинского и Железнодорожного районов в границах улиц:

Юрина;

Малахова;

Исакова;

Антона Петрова;

Островского;

Северо-Западная.

Без электроэнергии также осталась часть жителей поселка Осипенко.