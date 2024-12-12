У части жителей Барнаула возникли проблемы с отоплением
Из-за крупного пожара произошло отключение бойлерных подстанций
12 декабря 2024, 21:35, ИА Амител
В Барнауле из-за крупного пожара в 9-м Заводском проезде несколько улиц отключили от подачи электроэнергии. У части горожан возникли проблемы с отоплением. Об этом сообщает городская администрация.
"Сейчас из-за отключения электричества у части потребителей наблюдаются перебои с отоплением из-за отключения бойлерных подстанций", – рассказали в мэрии.
Вячеслав Франк поручил главам районов держать ситуацию с отоплением в жилых домах на особом контроле. Поручение глава Барнаула дал на прошедшем оперативном совещании.
Где в Барнауле нет света?
Электроэнергию отключили у части жителей Ленинского и Железнодорожного районов в границах улиц:
- Юрина;
- Малахова;
- Исакова;
- Антона Петрова;
- Островского;
- Северо-Западная.
Без электроэнергии также осталась часть жителей поселка Осипенко.
"Под ограничение попали восемь больниц (на резервном электроснабжении), поликлиника, 20 детских садов, семь школ, 258 многоквартирных жилых домов и 2203 частных жилых дома, всего около 62 тысяч человек", – сообщил замглавы администрации города по обеспечению безопасности населения и информации Игорь Лисин.
Комментарии 0