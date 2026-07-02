Такой день. Возвращение барнаульцам "столицы мира" и новинки "Шукшинских дней на Алтае"

О главных событиях на Алтае за 2 июля

02 июля 2026, 23:30, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Коллегия Палаты по патентным спорам аннулировала правовую охрану товарного знака "Барнаул — столица мира" в полном объеме. Крылатая фраза вернулась в общественное пользование.

Барнаул стал самым экономным направлением для отдыха в июле: средняя стоимость ночи в столице Алтайского края составляет 2398 рублей.

В Алтайском крае приступили к ремонту местных дорог в рамках регионального проекта. Объем финансирования в этом году стал рекордным: городам и районам на обновление уличной сети выделили из краевого бюджета почти 3,4 миллиарда рублей. Основное внимание сосредоточат на опорных селах и городах.

В Алтайском крае определили список опасных растений, подлежащих выявлению и уничтожению. По данным краевого Минприроды, в перечень вошли четыре "некарантинных" вида.

Из Алтайского края впервые за пять лет отправили на экспорт сушеные ягоды.

Партия составила более 500 кг клубники, малины и ежевики. Специалисты не обнаружили в продукте карантинных вредных организмов и признали его безопасным.

Власти Барнаула ищут место для открытия нового бесплатного пляжа. В администрации города пришли к выводу, что это — острая необходимость.

Юбилейный всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" в 2026 году пройдет с 21 по 25 июля. Он станет особенным, рассказала министр культуры региона Елена Безрукова: в этом году исполняется ровно 50 лет, как мероприятие начали проводить.

О том, чем будет наполнен Шукшинский фестиваль в этом году и что на нем будет нового, — в материале amic.ru.