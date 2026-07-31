Томский политех открыл более 1,8 тысячи платных мест для абитуриентов
Подать документы на бакалавриат, специалитет, магистратуру и аспирантуру можно до 15 августа 2026 года
31 июля 2026, 14:35, ИА Амител erid: 2W5zFH8vHPF
Томский политехнический университет продолжает прием заявлений на коммерческой основе. В 2026 году вуз выделил 1810 платных мест на программах бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Документы принимают до 15 августа 2026 года.
Как подать заявление
Отправить заявление можно онлайн через портал "Госуслуги" или лично в приемной комиссии ТПУ. Она работает в обновленных пространствах Научно-технической библиотеки по адресу: Томск, улица Белинского, 53а.
С понедельника по пятницу специалисты принимают абитуриентов с 09:00 до 17:00, в субботу — с 09:00 до 13:00. Воскресенье — выходной.
Информацию о поступлении на коммерческой основе университет собрал в специальном дайджесте на сайте "Абитуриент ТПУ". Там будущие студенты и их родители могут найти пошаговую инструкцию, условия приема и сведения о доступных программах.
Учебу можно оплатить с господдержкой
Абитуриенты, которым не хватило баллов для поступления на желаемое направление за счет бюджета, могут рассмотреть образовательный кредит с государственной поддержкой, отмечают в приемной комиссии ТПУ.
«Господдержка доступна практически на все направления. Так, на примере образовательного направления бакалавриата "Ядерные физика и технологии" — при оформлении господдержки месячный платеж в первый год обучения составит всего 279 рублей», — рассказали в приемной комиссии.
Задать вопросы о платном обучении граждане России могут по телефону 8-800-350-28-09. Для иностранных абитуриентов работает номер +7 (3822) 60-99-09.
Дополнительные материалы доступны в личном кабинете абитуриента ТПУ-2026 и чат-боте для поступающих и их родителей.
ФГАОУ ВО НИ ТПУРеклама
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