Трамп начал новую войну, заявил Медведев
Замглавы Совбеза прокомментировал удары США по Ирану
22 июня 2025, 16:43, ИА Амител
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент США Дональд Трамп начал новую войну ударами по ядерным объектам Ирана.
"Трамп, пришедший как президент-миротворец, начал новую войну для США", – написал он в своем Telegram-канале.
Экс-президент также отметил, что теперь из-за атаки ряд стран готовы напрямую поставить Тегерану свой ядерный боекомплект и Штаты "втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции". Причем абсолютное большинство стран против действий Израиля и США, убежден он.
Медведев добавил, что политический режим Ирана, несмотря на удары, сохранился и с "высокой степенью вероятности стал сильнее".
"С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, господин президент!" – заключил зампред Совбеза.
Напомним, в ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп объявил, что американские ВВС ударили по трем ядерным объектам Ирана – Фордо, Натанз и Исфахан. Он заверил, что любой ответный удар Ирана будет встречен с силой, намного превосходящей удары 22 июня. В ходе обращения к нации американский лидер также заявлял, что атаки продолжатся, если иранские власти не прекратят военные действия.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал противозаконным и преступным поведением удары США по "мирным ядерным объектам".
13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев", в ходе которой ВВС страны нанесли масштабные удары примерно по ста целям в Иране, в том числе по ключевым ядерным объектам, военным базам и командным пунктам. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.
17:04:05 22-06-2025
На днях Пакистан выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. Казалось, хорошая идея. Трамп получит Нобелевку, успокоится и займется делами в своей стране. Ан нет! США начали очередную войну, теперь уже с непосредственным участием.
19:21:03 22-06-2025
Гость (17:04:05 22-06-2025) На днях Пакистан выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира.... Трамп когда понял что его поставили что бы он выполнял установки мировой закулисы, он попытался вырваться из этой подставы, и разругался со своим смотрящим, ну т.е. с Маском... При чем Маск его оскорблял вольными словами и выражениями, а Трамп оправдывался как школьник перед директором...! Из этой перепалки понятно кто настоящий президент...
Не слушайте что говорят и особенно обещают сегодняшние политики!!!
Отслеживайте последствия!!! т.е. действия их подчинённых и других зависимых от них людей!... Вообще смотрите на то что происходит а не то что говорят!!!...
Если Трампа поставили что бы он начал горячую фазу 3 мировой... то он её и начнет...!
К сожалению...
00:30:06 23-06-2025
Гость (19:21:03 22-06-2025) Трамп когда понял что его поставили что бы он выполнял устан... А еще бабка-ёжки существуют!
07:53:21 23-06-2025
ряд стран готовы напрямую поставить Тегерану свой ядерный боекомплект --- какой нехороший намек. США наверное сотрет Иран в порошок, но Израиля то уже не будет, даже если одна пролетит. Да и пока стирает Иран базы США тоже получат, а это тысячи аменриканцев, за которых Трамп может сесть даже после победы
15:51:41 23-06-2025
Трам из белого голубка превратился в черного ястреба.