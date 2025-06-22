Трамп начал новую войну, заявил Медведев

Замглавы Совбеза прокомментировал удары США по Ирану

22 июня 2025, 16:43, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент США Дональд Трамп начал новую войну ударами по ядерным объектам Ирана.

"Трамп, пришедший как президент-миротворец, начал новую войну для США", – написал он в своем Telegram-канале.

Экс-президент также отметил, что теперь из-за атаки ряд стран готовы напрямую поставить Тегерану свой ядерный боекомплект и Штаты "втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции". Причем абсолютное большинство стран против действий Израиля и США, убежден он.

Медведев добавил, что политический режим Ирана, несмотря на удары, сохранился и с "высокой степенью вероятности стал сильнее".

"С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, господин президент!" – заключил зампред Совбеза.

Напомним, в ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп объявил, что американские ВВС ударили по трем ядерным объектам Ирана – Фордо, Натанз и Исфахан. Он заверил, что любой ответный удар Ирана будет встречен с силой, намного превосходящей удары 22 июня. В ходе обращения к нации американский лидер также заявлял, что атаки продолжатся, если иранские власти не прекратят военные действия.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал противозаконным и преступным поведением удары США по "мирным ядерным объектам".

13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев", в ходе которой ВВС страны нанесли масштабные удары примерно по ста целям в Иране, в том числе по ключевым ядерным объектам, военным базам и командным пунктам. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.